Paco González da las gracias en el último Tiempo de Juego de 2023: "Y a ti, Pepe, por cuidarnos"

El último Tiempo de Juego del año 2023 fue especial para su director, Paco González.

En un día en que finalizaba la jornada 18 en Primera División con cuatro partidos y se jugaban otros cuatro en Segunda División, mientras los aférrimos a la Superliga de clubes celebraban la decisión del Tribunal de Europa, Paco González quiso sacar un minuto para dar las gracias con un emotivo mensaje.

No lo hizo al final de la emisión, antes de dar paso a Juanma Castaño con El Partidazo de COPE, por un sencillo motivo: "Por si me pongo tonto y se me olvida".

Y entre una jugada del Cádiz - Real Sociedad y otra del Betis - Girona, Paco quiso dar las gracias a tres destinatarios: uno, los oyentes: "Un año más, gracias por elegir la radio"; otro, a Antonio Bravo, el compañero técnico que se jubila después de muchos años junto a Paco González; y un tercero muy especial: Pepe Domingo Castaño, la 'Leyenda', que sigue siendo el alma de este programa: "Gracias, Pepe, por seguir cuidándonos donde estés".

Antonio Bravo se jubila

Hace apenas unos días, Paco González despedía como se merece a uno de los hombres que más tiempo ha trabajado con él. Antonio Bravo, profesional de la radio desde 1978, se retira a finales de este 2023.

"Tengo 66 años, los cumplo el 29 de diciembre y es el día que me jubilo. Hay que poner punto y aparte en la vida y hacer otras cosas que te llenan. Y eso es lo que quiero hacer, poder disfrutar de los amigos y la familia. Aunque el trabajo es lo mejor que me ha podido pasar. Llevo desde el año 78 en la radio y empecé en Radio Centro como Pepe", explicaba en Tiempo de Juego, en una entrevista que Paco le quiso brindar con su familia presente en el estudio central de la Cadena COPE.

Precisamente, se acordó, entre lágrimas, de y forma muy especial, de Pepe Domingo Castaño, con quien tenía previsto cantar un 'blues' que nunca pudo realizarse -"qué se le va a hacer, la vida es así", esgrimía Bravo- y al que guarda un cariño especial "porque él me enseñó lo que es la felicidad y la amistad".

Antonio Bravo, técnico de Tiempo de Juego, se jubila tras más de 40 años de radio.

Pepe Domingo Castaño, en el recuerdo cada semana

La Leyenda, Pepe Domingo Castaño, fallecía en la madrugada del pasado 17 de septiembre, a los 80 años de edad.

Se marchó en un día lluvioso entre el cariño de cientos y cientos de personas que se pasaron a darle el último adiós en el Tanatorio de Pozuelo de Alarcón (Madrid), y con el recuerdo de miles de oyentes que lo expresaron a través de redes sociales y de los mensajes que hicieron llegar a Tiempo de Juego.

Desde entonces, Paco González comienza Tiempo de Juego cada sábado, semana tras semana, con un mensaje para Pepe Domingo. Y en este último programa del año, su recuerdo sigue estando muy presente.

Paco González y Pepe Domingo Castaño, durante la presentación de su libro en Tiempo de Juego

