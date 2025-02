Paco González flipa con la historia de la chica que viajó a Marruecos para recuperar su iPhone robado: "¡Cómo mola!"

Una de las historias más virales de la semana en España ha sido la de Cristina Díaz, una creadora de contenido madrileña que viajó a Marruecos para recuperar un móvil que le habían robado en una discoteca de Princesa y que la policía española no pudo hacer nada por devolverle.

Cristina ha pasado por los micrófonos de Tiempo de Juego para contar cómo consiguió recuperar su iPhone despertando la admiración de Paco González que no ha dudado en aplaudir su arrojo y su iniciativa.

El robo

Es habitual en nuestro país que muchos de los teléfonos móviles de la marca Apple que se sustraen acaben en territorio marroquí. Eso fue lo que le pasó a la protagonista. Salió de fiesta por Madrid y le robaron el aparato. Activó la aplicación que permite buscarlo y conocer su ubicación y le apareció que estaba en Parla.

Se presentó ante la policía del municipio para denunciar y le dijeron que no podían hacer nada por ella porque estaba en un domicilio particular y sin una orden judicial no podrían entrar. Cristina siguió pendiente de su móvil mientras este seguía cambiando de lugar para acabar en Marruecos, tres semanas después, tras pasar por Villaverde y la Cañada Real.

La decisión de recuperar el aparato

El móvil sustraído a Cristina era un iPhone 15 Pro Max, un dispositivo cuyo valor supera los mil euros. Esta llegó a comprarse otro aparato, pero como no tenía copia de seguridad de los archivos y quería recuperar sus “fotos y sus recuerdos” movió cielo y tierra para recuperarlos. Al localizar su aparato en Marruecos no lo dudó. Le pidió a un amigo local que le acompañara y se plantó en el país árabe.

“Mi teléfono estaba en la zona del Sahel”, cuenta la influencer que a las 3 horas de su llegada al país ya había recuperado el aparato. “Me costó el vuelo 20 euros la ida y la vuelta 48, por 68 euros bajé y subí”, cuenta antes de desvelar que cometió un error porque pasó por la zona en la que estaba su teléfono para ver si era una casa, un piso o una tienda y se dieron cuenta de que algo pasaba al ver a una extranjera señalando una casa por lo que corrieron a esconderlo bajo tierra en el campo.

Cristina fue a la policía local con su denuncia española, su caja del teléfono y la documentación y en menos de una hora la policía de Marruecos tenía una orden de registro del lugar y una autorización para acceder a la vivienda. Al llegar allí no estaba su móvil, pero si otros 5 iPhones y 3 ordenadores Mac. La policía habla con el chico y este le devuelve el aparato tras reconocer que lo tenía. Y es que en Marruecos los robos están muy penados y los que los perpetran suelen acabar en la cárcel.

Paco González flipa

“Es un ejemplo de perseverancia que yo nunca hubiera imaginado", afirmó el director de Tiempo al conocer la historia para conforme Cristina va contando su aventura soltar un “¡cómo mola!”. “¿Esa aplicación de buscar el iPhone solo funciona si está encendido?”, pregunta Paco González antes de bromear con la protagonista si es así de perseverante en todos los aspectos de la vida: “Si por el móvil vas a Marruecos por una pinza del pelo vas a Valladolid”, finaliza.

