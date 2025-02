Paco González se fija en este detalle de la actitud de Ancelotti con Bellingham: "No me gusta"

El jugador inglés del Real Madrid Jude Bellingham es uno de los protagonistas de esta jornada debido a lo ocurrido este sábado durante el encuentro ante Osasuna.

El inglés fue expulsado por roja directa por parte del colegiado del encuentro Munuera Montero. El árbitro señaló en el acta del partido que el motivo de la expulsión fue por dirigirse a él "a escasos metros" pronunciando "Fuck you" (que te jodan).

"En el minuto 40 el jugador Jude Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: 'Fuck you'", aparece escrito en el acta del partido.

El Real Madrid defiende que Bellingham dijo al colegiado "fuck off" (joder) y nunca le insultó diciendo "fuck you, y por ello recurrirá la expulsión, tal y como informó anoche nuestro compañero Miguel Ángel Díaz.

polémica

"Estamos asistiendo a un curso intensivo de inglés en las últimas horas entre Fuck Off y Fuck You, entre vete a la M y que te den por él, que ya sabemos perfectamente defendernos en palabras inglesas", apuntó Paco González al comienzo del programa de este domingo de Tiempo de Juego.

El propio Bellingham, que ya atendió a la prensa al término del encuentro de El Sadar, también se ha manifestado a través de las redes sociales para intentar zanjar este asunto.

"Todo dicho sobre el malentendido, sólo quería pedir perdón otra vez por dejar a mis compañeros en una posición complicada y agradecer a los aficionados por el apoyo y su comprensión. Nos vemos el miércoles en casa", escribió en su cuenta de la red social Instagram.

aps / Cordon Press Bellingham, expulsado durante el encuentro entre Osasuna y Real Madrid por Munuera Montero

ancelotti

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti afirmó que Munera Montero no entendió bien la expresión en inglés de Jude Bellingham, quien dijo “no me jodas,” en lugar de “fuck you” (vete a la mierda), situación que propició su expulsión.

“Hemos empezado bien y hemos acabado bien. Sobre la tarjeta roja, no ha entendido bien el inglés. 'Fuck off', no 'fuck you'. Ahí se ha equivocado. La traducción al español es no me jodas. Han pasado dos cosas en estos tres últimos partidos que todo el mundo ha visto. No tengo ganas de añadir más porque quiero estar en el banquillo el próximo partido", indicó Ancelotti en la rueda de prensa postpartido.

captura de pantalla Munuera Montero expulsa a Bellingham

De la acción sobre el inglés, Ancelotti dijo que sería partidario de “hablar con el árbitro, no con Bellingham porque Jude ha hecho una protesta que decía: Si esto es falta, lo otro era penalti y no me jodas. La tarjeta roja sale por nerviosismo del árbitro”

Declaraciones de Ancelotti que fueron analizadas por Paco González en Tiempo de Juego: "Pero no me mola que Ancelotti diga que no hay que hablar con Bellingham, que hay que hablar con el árbitro. No puede ir con el fuck todo el rato. Cuando tú vas diciendo, con perdón de la expresión, mierda todo el rato, a lo mejor si la dices a medio metro del árbitro y el árbitro está caliente, te puedes expulsar. Es lenguaje desconsiderado, aunque… No me quiero hacer yo el estrecho, que yo digo tacos y todo el mundo los dice, y jugando al fútbol ya ni te cuento. Pero una cosa es tirarlos al aire y otra cosa decirlos a un metro del árbitro".

canales de whatsapp

