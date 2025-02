Paco González explica por qué cree que el Barcelona será líder en solitario el próximo fin de semana: "Es un pensamiento mío"

Este fin de semana se ha disputado la 25ª jornada de Liga y tenemos una de las temporadas más emocionantes de los últimos años. El Barcelona es líder con 54 puntos y el Real Madrid colíder; mientras que el Atlético de Madrid está a un solo punto.

El Barcelona ganó 0-2 a Las Palmas en un mal partido de los hombres de Hansi Flick, que se acabaron llevando los tres puntos gracias a los goles de Dani Olmo y Ferran Torres, que entraron en la segunda parte y que mejoraron la cara a un equipo que no supo imponer su calidad ante el equipo insular, que estuvo muy bien especialmente en el primer tiempo. El encuentro dejó una polémica jugada, cuando el árbitro tuvo que ir a revisar el VAR para ver un posible penalti de Eric García por mano, pero finalmente no se pitó porque antes había un claro fuera de juego. En la próxima jornada será la Real Sociedad su rival, que no podrá contar con Take Kubo tras ver una tarjeta amarilla que acarrea suspensión.

Ferran Torres y Dani Olmo celebran el gol del Barcelona ante Las Palmas

Ahora, los azulgranas jugarán el martes la ida de las semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en el estadio de Montjuic. Este partido se jugarán antes de los octavos de final de la Champions League, donde se enfrentarán al Benfica después de haber sido uno de los equipos a los que le ha tocado el cuadro más sencillo, a priori.

El Real Madrid también logró los tres puntos con la victoria ante el Girona en el Santiago Bernabéu. El Madrid ganó 2-0 gracias a un golazo de Modric y a otro de Vinicius. El croata abrió el marcador antes del descanso con un gran disparo desde fuera del área que entró por la escuadra.

EFE Modric celebra el gol del Real Madrid

Los de Ancelotti jugarán el miércoles contra la Real Sociedad en la Copa del Rey y el próximo fin de semana lo harán contra el Betis. El conjunto andaluz tendrá la baja de Antony, expulsado ante el Getafe, pero contarán con un Isco que ha vuelto a su mejor versión tras superar su lesión. En la Champions League podremos ver un duelo madrileño porque jugarán en octavos contra el Atlético de Madrid.

El Atlético ganó esta jornada al Valencia 0-3, con un gran Julián Álvarez que marcó un doblete; y Correa hizo el tercero. Los de Simeone ganaron fácilmente en Mestalla aunque con polémica porque con 0-2 hubo una posible mano de Javi Galán que el árbitro no vio y que Simeone llegó a reconocer al terminar el partido que era muy clara: "Me mostraron la imagen del penalti y es la misma jugada de la Eurocopa. Le pega en la mano; no entiendo nada. En la Eurocopa era penal de Cucurella. Dicen que la mano estaba muerta, pero le pega en la mano"

LaLiga Gol de Julián Álvarez (Valencia, 0 - Atlético, 2)

paco gonzález y la lucha por la liga

Paco González habló en El Tertulión de lo igualada que está la cabeza de LaLiga y la lucha de Barcelona, Real Madrid y Atlético en estas jornadas que quedan:

"Yo sigo viendo al Barça más favorito. La semana que viene, el Madrid y el Atleti tienen serias probabilidades de no ganar sus partidos porque vienen de paliza entre semanas, mientras que el Barça recibe a la Real Sociedad, que no tendrá a Kubo ni Aguerd y vendrá un día más cansado. Creo que el Betis, al Madrid, le suele plantar mucha cara; acaban siempre empatando en los últimos años. Y la Real al Barça en Barcelona, no lo recuerdo. Pero es un pensamiento mío: la semana que viene, el Barça se queda líder en el solitario. Pero, aparte, tiene menos de gasto contra el Betis que contra el Atlético. Y la única duda que tengo del Barça, que la tengo también de Ancelotti, es si van a dar descanso a los de arriba. Flick está rotando más que Ancelotti, que cuando rota es normalmente por lesiones. Simeone está usando, yo creo, más que nadie la gente del banquillo. Pero los tres de arriba del Barça juegan siempre. Y los tres de arriba del Madrid van a jugar siempre. Partido bestia cada tres días".