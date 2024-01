Paco González elogia al director deportivo del Girona: "Si los trae al Atleti en agosto, le echan"

El Girona ha hecho historia. Pocos equipos en todos los años de Primera han sido capaces de meter tantos goles (Real Madrid, Barcelona y Atleti) en la primera vuelta y de sorprender tanto a los aficionados del fútbol. Un equipo que hace dos años estaba en Segunda División y que ahora es claro candidato a poder ganar el título.

Además, el conjunto catalán ha logrado la victoria frente a dos de sus rivales directos por la lucha del campeonato. Barcelona y Atleti han sucumbido ante el equipo dirigido por Míchel y actualmente se encuentran a diez puntos de la cabeza (Real Madrid y Girona son colíderes). Precisamente el conjunto blanco ha sido el único equipo capaz de sacar un resultado positivo de Montilivi en este arranque de temporada (0-3).

El Girona sueña con hacer algo grande

Después de unos de los mejores partidos de Primera en los últimos años, repleto de buen juego, de ocasiones de gol y con emoción hasta los últimos instantes, el conjunto catalán prolongó un poco más su sueño. Los de Míchel han sido los únicos capaces de mantener el ritmo competitivo del Real Madrid y han cerrado una primera vuelta inimaginable para la mayoría de aficionados. El propio Paco González se mostró sorprendido (una vez más) por la capacidad del Girona de competir hasta el final y no bajar los brazos ante el asedio del Atlético de Madrid en la segunda parte. Ha sumado cuarenta y ocho puntos. En diecinueve partidos, ha ganado quince y ha empatado tres. Solo ha sufrido una derrota, ante el Real Madrid en Montilivi.

Los jugadores del Girona celebran su cuarto gol durante el encuentro correspondiente a la jornada 19 | EFE

En su corta trayectoria en Primera, el conjunto de Míchel nunca había ganado al Atlético Madrid y a los dos minutos ya tenía el partido de cara con el tanto de Valery. No le bastó al equipo de Simeone con la inspiración de Álvaro Morata que hizo tres goles. Respondió al tanto inicial, pero los goles de Savio y Danny Blind pusieron otra vez dos goles de renta a los locales. Morata, al borde del descanso, dejó todo abierto para después del descanso.

Todo parecía cambiar tras el intermedio porque el Atlético Madrid salió mejor. Morata empató antes de la hora de partido y el pulso estaba abierto. Igualado. Cualquiera o ninguno podía ganar. Y en el añadido Iván Martín desniveló el cara a cara y alargó el sueño de Montilivi poniendo el 4-3 en el electrónico.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Míchel valora el partido y la primera vuelta de su equipo

El técnico del Girona celebra con su jugador, Aleix García | EFE

Míchel Sánchez aseguró tras la victoria de este miércoles contra el Atlético de Madrid (4-3) que "es una noche histórica" para el Girona, colíder de Primera, con 48 puntos de 57 posibles.

Aun así, el técnico rojiblanco subrayó que pelear por el título de Liga "no es el objetivo" porque no quiere poner esa "etiqueta" al equipo y porque "mantener el nivel de puntos que van a hacer los equipos grandes va a ser muy difícil". Afirmó que el Girona no puede competir "con un Real Madrid de tú a tú" ni seguir su ritmo.

En este sentido, reivindicó que "el objetivo es pensar primero partido a partido e intentar llegar a Europa, que ya sería un éxito. Sería hacer historia. Nuestro sueño es ir a Europa".

Míchel remarcó que el Betis, primer equipo fuera de Europa, queda a 20 puntos y dijo que hay que esperar hasta la jornada 28 o 30 para saber si es posible "hablar de cosas más importantes como Champions y eso".

El técnico argumentó que fue un partido "muy bonito, muy difícil y muy complicado" y que su equipo hizo "muchas cosas bien" y "una primera parte increíble, de un nivel altísimo".

"Estos jugadores son capaces de plantar cara a cualquier rival, con una mentalidad y una resiliencia increíbles", apuntó Míchel, "muy orgulloso".

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.