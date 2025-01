Paco González, contundente sobre el posible penalti a Vinicius contra el Valencia: "Cuando uno empuja..."

El Real Madrid llegaba a Mestalla con la novedad de la titularidad de Ceballos, que demuestra que la confianza que le ha dado Ancelotti en los últimos partidos la ha sabido aprovechar. La otra novedad fue la suplencia de Camavinga y la repetición de Tchouameni como central. Si los blancos ganaban al Valencia podían alcanzar el liderato, con partido más que el Atlético de Madrid y con cinco más que el Barcelona, después de dos meses horribles de los azulgranas. Antes del partido, la afición ché le rindió homenaje al Madrid por el trato de los blancos tras la tragedia de la DANA.

El partido empezó con una primera ocasión para Valverde, que buscó seguir con su buena racha goleadora con un disparo dentro del área que despejó casi con el pecho Dmitrievski. Y el Valencia, en el que debutaba Carlos Corberán tras la destitución de Baraja en el banquillo, respondió de la mejor manera con un centro de Rioja desde la izquierda que bajó con la cabeza Barrenechea y que remató Hugo Duro desde casi el área pequeña para que Courtois despejara con una gran parada.

EFE VALENCIA, 03/01/2025.- El defensa francés del Valencia Dimitri Foulquier (d) dispara a puerta ante Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, durante el partido de la jornada 12 de LaLiga que Valencia CF y el Real Madrid disputan hoy viernes en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/Manuel Bruque

El portero belga volvió a aparecer en una gran contra valencianista que culminó Foulquier por bajo pero que se encontró con una gran salida de Courtois para mandar a córner el disparo.

Y en el minuto 27, la insistencia ché tuvo sus frutos con una llegada de Foulquier desde la derecha, que dejó la pelota para que rematara Javi Guerra y Courtois evitara el gol con un paradón, pero dejó la pelota muerta para que Hugo Duro adelantara a su equipo marcando a puerta vacía. El Madrid pedía falta a Rodrygo al inicio de la jugada pero el tanto acabó subiendo al marcador.

EFE VALENCIA, 03/01/2025.- El delantero del Valencia Hugo Duro celebra su gol durante el partido de la jornada 12 de LaLiga que Valencia CF y el Real Madrid disputan hoy viernes en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/Manuel Bruque

A partir de ahí el Madrid empezó a dominar por completo el partido. Vinicius pidió penalti en una llegada por banda izquierda, cuando cayó dentro del área y se quejó de una falta de Tárrega que Soto Grado no vio. Poco después del delantero brasileño estuvo a punto de empatar después de un gran pase de Ceballo por dentro pero su disparo lo despejó Dmitrievski a córner.

Tras el descanso, Soto Grado sí vio un penalti sobre Mbappé muy parecido al que no se pitó sobre Vinicius. Pese a que Mbappé y Vinicius siempre se habían intercalado el lanzamiento en partidos anteriores, y por eso sorprendió cuando Bellingham cogió la pelota para lanzarlo. El inglés disparó a la izquierda de Dmitrievski y el balón golpeó en el palo.

El Real Madrid dominó por completo la segunda parte y Rodrygo casi logra el empate con un cabezazo que se marchó alto tras un gran pase de Tchouameni. Y en el minuto 80 llegó la gran polémica, tras un golpe de Vinicius a Dmitrievski que Soto Grado fue a revisarlo al VAR y acabó expulsando al brasileño.

En el minuto 85, y con el Madrid jugando con diez, el Real Madrid logró empatar con un gol de Modric.

¿fue penalti de tárrega a vinicius?

El posible penalti de Tárrega a Vinicius cuando el partido marchaba 1-0 provocó un debate en Tiempo de Juego. El ex árbitro Mateu Lahoz fue muy claro al afirmar que "no hay penalti, esta es una acción de fútbol que no puede suponer pena máxima nunca". A Mateu le apoyó Santi Cañizares, que en su opinión "nadie dice que no hay empujón, pero no da para penalti".

Y el Madrid volvió a estar cerca de empatar después de un gran pase de Bellingham sobre Mbappé y una muy buena definición del francés, que veía cómo su gol era anulado por fuera de juego.

Paco González y el penalti a Vinicius

En contra de ellos estuvieron Poli Rincón y Paco González. Poli dijo que "es verdad que está llegando a la línea de fondo del campo, pero que le empuja, le empuja. Para mi es penalti, es clarísimo". E igualmente de contundente fue Paco, director de Tiempo de Juego, que dijo "Para mí, cuando un tío empuja a otro, es penalti".