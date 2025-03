Paco González avisa al Real Madrid tras su imagen ante el Rayo Vallecano para el futuro: "De almohadilla"

El Real Madrid logró una importante victoria este domingo tras ganar 2-1 al Rayo Vallecano con goles de Vinicius y Mbappé, tres puntos que dejan al equipo blanco por encima del Atlético de Madrid tras su derrota ante el Getafe y empatado a puntos en el liderato con el Barcelona, que tiene un partido menos por la suspensión de su encuentro ante Osasuna por el fallecimiento del doctor Carles Miñarro García.

LaLiga Los jugadores del Real Madrid celebran el primer gol de Mbappé en el partido ante el Rayo

La 27ª jornada llegaba después de una semana en la que se han disputado los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League, que dejaron el triunfo del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid (2-1) y la victoria del Barcelona en el campo del Benfica, pese a jugar desde el minuto 22 con un jugador menos (0-1). Y la jornada era clave porque los tres equipos se están jugando la Liga pero esta misma semana disputan los partidos de vuelta de esa eliminatoria de Champions.

El sábado, el Barcelona se enfrentaba a Osasuna en el estadio de Montjuic con la idea de mantener el liderato, pero el partido se suspendió poco antes de que comenzara al confirmarse la muerte del doctor Carles Miñarro García. Al parecer, la triste noticia sucedió durante la tarde en el hotel de concentración del equipo y Joan Laporta se lo comunicó a la plantilla en el mismo vestuario del estadio. El club azulgrana habló con LaLiga, la RFEF y Osasuna para poder aplazar el encuentro debido al estado de conmoción del equipo. Este domingo por la mañana, el equipo ha realizado un minuto de silencio en recuerdo del doctor, al que muchos de los futbolistas despidieron por la noche en sus redes sociales.

FCB Emotivo minuto de silencio en el entrenamiento de este domingo por Carles Miñarro.

El Atlético de Madrid jugaba el domingo a las 14:00 en casa de Getafe, pudiendo alcanzar el liderato a la espera de conocer la fecha en la que se pueda jugar el partido suspendido del Barcelona. Simeone no hizo rotaciones sabiendo que se juega la Liga pero el equipo respondió con un mal juego ante el equipo madrileño. Sorloth adelantó a su equipo al transformar un polémico penalti en la segunda parte y a poco del final se quedó con diez por la expulsión de Correa, que insultó al árbitro Cuadra Fernández diciéndole 'Hijo de mil p*t*s, cag*n. La c*nch* de tu madre'". Tras esta roja, el Getafe logró la remontada gracias a dos goles a Arambarri.

Por último, el Real Madrid se enfrentaba al Rayo Vallecano a las 16:15 y Ancelotti sí realizaba rotaciones, en defensa y el centro del campo, de cara al partido ante los rojiblancos el próximo miércoles. En una buena primera parte, Mbappé y Vinicius parecía que encarrilaban el resultado en la primera parte, pero un gol antes del descanso de Pedro Díaz y una muy mala segunda parte del equipo blanco provocó los pitos del Santiago Bernabéu contra su equipo, que acabó ganando pero pidiendo la hora.

900/Cordon Press Los jugadores del Getafe celebran la victoria ante el Atlético de Madrid

paco gonzález y el mal juego del real madrid

Paco González, director de Tiempo de Juego, criticó el juego del Real Madrid en la segunda parte del partido ante el Rayo Vallecano: "La segunda parte del Madrid era de almohadillas. Cuando los campos, los asientos eran de cemento, había unas almohadillas de medio metro y un grosor de 5 centímetros y si le había parecido una castaña el partido de ese equipo, cuando se marchaba el equipo, no tiraban a darle a los jugadores, se quedaba el campo lleno de almohadillas del churro de partido. Pues a mí la segunda parte me ha parecido de almohadilla. De los jugadores, pero también del Ancelotti, por no decir, 'oye, venga, vamos a espabilarnos'".