Paco González alza la voz contra periodistas por el caso Vinicius: "Soy de los que tienen miedo"

El Valencia - Real Madrid ha sido más noticia por temas extradeportivos que por el auténtico partidazo de fútbol que supone un cruce entre estos dos equipos. La visita del conjunto merengue el año pasado a Mestalla dejó una serie de borrones en nuestra liga que los aficionados no deberíamos permitir en ningún caso. Durante los 90 minutos, Vinicius JR recibió insultos constantes por parte de la grada y que en algunos casos tenían una connotación racista. De hecho, tres aficionados valencianistas fueron expulsados de por vida tras ser identificados de inmediato por el propio Valencia.

Estos insultos provocaron un aluvión de críticas internacionales que llegaron a cuestionar que España fuera un país integrador con los extranjeros y desde muchos medios, sobre todo brasileños, no dudaron en afirmar que España era un país racista. Incluso se llegó a cuestionar la candidatura de España para acoger con Marruecos y Portugal el Mundial del año 2030.

ÚLTIMA HORA I El @valenciacf denegará el acceso a Netflix a Mestalla para grabar imágenes para el documental sobre Vinicius



La productora brasileña Conspiraçao no podrá filmar nada durante el partido Valencia - Real Madrid del sábado



#PartidazoCOPE

La última polémica que ha surgido en torno a este partido tiene que ver con la negativa del Valencia para dejar acceder a las cámaras de una productora brasileña (Conspiraçao Filmes), encargada de grabar un documental sobre la vida deportiva del brasileño para Netflix. Desde el club alegan que el Valencia actuó con la solvencia y la severidad necesaria ante un caso de esta gravedad y que no van a permitir que se siga alimentando una acción tan repulsiva como son los insultos racistas. El Valencia piensa que una cámara enfocando a la grada de animación los 90 minutos del partido es un acto provocativo y del cual se pueden llegar a sacar muchas cosas de contexto.

Paco González ha insistido en que este tema "ha sido alimentado" por los propios periodistas. También ha afirmado que existen dos tipos de profesionales ante una situación como esta: los que alimentan la polémica y los que tienen miedo de lo que pueda ocurrir. Paco ha asegurado que él se siente identificado con esta segunda clase de periodistas, aunque ha deseado profundamente que el partido termine siendo lo que es, una fiesta para el fútbol español.

Rubén Baraja pide a Vinicius que se centre en lo deportivo

El entrenador del Valencia aseguró que espera que Vinícius llegue a Mestalla "a defender a su equipo, el Real Madrid", y que "solo se hable de lo deportivo", después de que el año pasado denunciara insultos racistas por parte de la afición del Valencia.

También afirmó que tras estos insultos racistas, el Valencia se ha mantenido "firme" en lo que consideran "justo", no generalizar sobre la afición del Valencia, pero que esa situación les ha servido "para aprender, incluido a Vinícius".

Rubén Baraja en rueda de prensa

"Esta situación nos ha servido para aprender, incluido a Vinícius. Lo que quiero es que se hable de lo deportivo, esto es lo que me gustaría a mí, porque aquello es un episodio que lamentablemente sucedió y nos tiene que servir a todos para aprender y centrarnos en lo deportivo", resaltó el técnico del Valencia.

"Ya lo comenté en su momento. Todos sabemos que hubo tres personas que insultaron y enseguida estuvieron puestas a disposición del Valencia para atajar la situación", apuntó Baraja, que, no obstante, criticó que "ese comportamiento de tres personas no justifica que se tilde a todo el estadio o a toda la ciudad de algo que no es".

Así, aseveró que la afición del Valencia no tiene que "demostrar nada", porque ya ha demostrado "un comportamiento ejemplar durante toda su historia" y reivindicó la labor del club, que ayudó a la Policía a identificar a las personas que habían insultado al brasileño.

Vinicius cumple 250 partidos con el Real Madrid

El brasileño Vinícius Junior se convertirá en Mestalla ante el Valencia, el día de su reencuentro en un escenario donde vivió uno de los capítulos más duros de su carrera deportiva, en el tercer futbolista más joven, con 23 años y 234 días, en alcanzar 250 partidos con la camiseta del Real Madrid.

Vinicius JR en su presentación con el Real Madrid

Sus 249 partidos en el Real Madrid, con 191 titularidades, en los que marcó 71 goles y dio 56 asistencias, se reparten entre los 167 en LaLiga española, 50 en la Liga de Campeones, 20 en Copa del Rey, 8 de la Supercopa España, 3 en el Mundial de Clubes y uno en la Supercopa Europa.

A pesar de su juventud, Vinícius ya es el cuarto brasileño con más partidos en la historia del Real Madrid, acercándose a los 336 de Casemiro. Su objetivo es llegar a ser un jugador de leyenda en la casa blanca como Roberto Carlos, que disputó 527 encuentros convirtiéndose en el futbolista extranjero que más defendió la elástica madridista, hasta que fue superado por Marcelo, que regresó a Brasil con 546.

