Gayà, sobre la polémica con Vinicius, en El Partidazo de COPE: "El club actuó contundentemente"

José Luis Gayà ha pasado este jueves por El Partidazo de COPE antes de enfrentarse este próximo sábado contra el Real Madrid en Mestalla. "Las semanas que nos toca jugar contra Real Madrid y Barcelona son siempre movidas", empezó diciendo el jugador y capitán del Valencia a Juanma Castaño.

"En el vestuario solo hemos hablado de lo deportivo y debemos estar centrados en lo que pase dentro del terreno de juego", afirmó Gayà en referencia al ambiente que se puede vivir en Mestalla ante el regreso de Vinicius tras la polémica de la temporada pasada. Y agregó: "No debemos prestar atención al resto de cosas".

El capitán del conjunto 'ché', al mismo tiempo, quiso mandar un mensaje a su afición. "Debe animar y apretar al máximo, siempre desde el respeto hacia el rival. El club actuó de la forma correcta y contundentemente, expulsando del campo a los tres que realizaron esos cánticos". Y añadió: "Trataremos de hacer nuestro partido e intentaremos que Vinicius no pueda desplegar su fútbol".

Elías Israel insistió sobre el recibimiento a Vinicius en Mestalla y Gayà reiteró su mensaje. "El club echó a los tres culpables. La afición del Valencia siempre ha tenido un comportamiento ejemplar".

Juanma Castaño recordó al futbolista del Valencia su sanción por unas declaraciones sobre los árbitros y admitió sentirse "frustrado".

"Siento mucha frustración y rabia. No falté el respeto, ni insulté a nadie para recibir una sanción de cuatro partidos. Dije en rueda de prensa que se había sido muy injusto conmigo y lo estamos viendo cada fin de semana", comentó. El lateral izquierdo también dio su punto de vista sobre los vídeos de Real Madrid TV contra los árbitros. "No he visto los vídeos y no tengo ganas", dijo para concluir su intervención en El Partidazo de COPE.