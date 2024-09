Paco González alucina con la última jugada del Real Madrid - Stuttgart: "La más rara que he visto en mi vida"

El Real Madrid se estrenó en la nueva Champions League con una victoria por 3-1 ante el Stuttgart. Mbappé, Rüdiger y Endrick le dieron tres puntos al conjunto de Ancelotti, que dejó muchísimas dudas en los 90 minutos.

El partido comenzó con un Stuttgart muy valiente y con dos ocasiones clarísimas que no supieron materializar. Primero, un pase al segundo palo lo remataba en área pequeña, muy escorado, Leweling y obligaba a Courtois a hacer un buena parada. Poco después fue Millot el que se encontró completamente solo ante el portero belga y su disparo se fue demasiado cruzado a la izquierda de la portería blanca. El Real Madrid no lograba tener la pelota y los alemanes volvían a llegar con mucho peligro, esta vez con un tiro desde la frontal del área de Leweling y que Courtois despejaba a córner con una buena estirada.

Hasta el minuto 15 no llegó el primer disparo del Real Madrid, a través de Mbappé, pero sin peligro. Pero fue un espejismo, porque justo después Millot probaba un tiro de rosca desde la frontal y volvía a aparecer Courtois para despejar a saque de esquina. El portero se convirtió en el gran protagonista, al salvar otra vez a su equipo con un paradón espectacular en un mano a mano ante Stiller.

En Tiempo de Juego, Paco González pidió que el Madrid defendiera más junto “porque sino, los tres del centro del campo se van a matar”. Los blancos parecían despertar con dos llegadas, de Rodrygo y Valverde, pero que acababan sin peligro; y el Stuttgart volvía a pisar el área con un lanzamiento de Undav, que tocaba en Carvajal y la pelota golpeaba en el larguero. Rodrygo respondía con un gran recorte dentro del área y su tiro lo despejaba la defensa.

En el minuto 33 llegó la polémica del partido, cuando el árbitro pitaba penalti por una patada de Mittelstäd a Rüdiger. El colegiado Umut Meler, anulaba la pena máxima después de ver en el VAR que no había falta del defensa.

segunda parte, con goles

Todas las dudas de la primera parte se olvidaron en el primer minuto de la segunda, con un pase largo de Tchouameni que no conseguía despejar Mittelstäd y la pelota le llegaba a Rodrygo que le regaló el gol a Mbappé. Era el primer tanto del francés con la camiseta del Real Madrid en Champions League, después de los tres marcados en Liga y uno en la Supercopa de Europa. Como dijo Lama, “esto es el Madrid; como le perdones... él no te perdona”.

EFE El Real Madrid celebra el primer gol de Mbappé al Stuttgart en la primera jornada de la Champions

Antes del minuto 60, Vinicius estuvo a punto de hacer el 2-0 pero su tiro con la pierna izquierda desde la frontal golpeaba en el larguero. Y a la siguiente jugada, volví a aparecer el mejor jugador del partido, Courtois, con una gran mano a disparo de Leweling. Y al final, el Madrid jugó tanto con fuego que al final el Sttugart acabó marcando en el minuto 69. Un córner acabó con un centro desde el segundo palo que remataba de cabeza, completamente solo, Undav. Tras el gol Manolo Lama comentó que "esta Champions es muy larga", y Paco González le respondía afirmando que "el problema es que parece que el Madrid no arranca".

El Santiago Bernabéu empezó a pitar al equipo después de ver que los de Ancelotti no reaccionaban ni tras el gol alemán. Y cuando peor estaba el Real Madrid, llegó el saque de esquina de Modric sacado desde la izquierda y el remate de cabeza de Rüdiger, que volvía a poner por delante a los blancos en el minuto 83. Pese al gol, Poli Rincón siguió criticando el partido de los de Ancelotti: "No podemos negar lo que hemos visto durante 80 minutos. No podemos engañar a la gente".

EFE El Real Madrid celebra el gol de Rudiger al Stuttgar en la Liga de Campeones

Vinicius pudo sentenciar el partido en el descuento pero el brasileño falló en el mano a mano. Pero entonces apareció su compatriota, Endrick, para en la última jugada disparar desde fuera del área y marcar el 3-1 justo antes del pitido final. El joven jugador sorprendió a todos cuando finalizó el contragolpe con un tiro lejano, pese a tener a su lado a Vinicius y Mbappé. Los blancos se marchaban con los tres puntos en la nueva Champions League, aunque con muchas dudas por el mal juego del equipo.

paco gonzález alucina con endrick

El director de Tiempo de Juego alucinó con el gol de Endrick en el descuento y reconoció que su forma de acaba la jugada no la había visto jamás: "Es lo que tienen los goleadores, que no piensan mucho porque si piensa 'a la izquierda tengo a Vinicius, uno de los mejores jugadores del mundo; a la derecha tengo a Mbappé, otro de los mejores jugadores del mundo y ha finalizado sin llegar al área, a cinco metros, con un zurriagazo, sin pensar, 'pumba'. La finalizacion de la jugada es la más rara que he visto en mi vida, nunca nadie ha hecho una contra así, tres contra dos y fumándosela así fuera del área"

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).