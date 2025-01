Paco González alucina con lo ocurrido en el derbi asturiano: "No lo he visto nunca"

Este sábado se ha vivido uno de los encuentros más importantes en Segunda División, como es el derbi asturiano entre el Oviedo y el Sporting en el estadio Carlos Tartiere.

partido interrumpido

Corría el minuto 40 del encuentro cuando el choque se interrumpió por el lanzamiento de objetos sobre el campo del equipo ovetense. El colegiado Sesma Espinosa, después de avisar en dos ocasiones como se apreció que decía a los jugadores, decidió parar el choque y se retiró al túnel de vestuarios, pero se fue él solo, sin esperar a sus compañeros ni a los jugadores de ambos conjuntos.

"A mí eso me ha parecido muy raro", señaló el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, al comentar la situación durante el programa de este sábado.

"Supongo que habrá ido antes avisar al delegado de campo, que habrá dicho que no se tiren cosas. Y ahora está en su derecho de suspender el partido si cree que esto es medio ingobernable o muy molesto. Pero lo que no he visto nunca es que el árbitro se pire él solo, sin jugadores ni jugadores de línea. Se ha pirado", indicaba Paco González.

El colegiado Sesma Espinosa interrumpe el derbi asturiano

"Lo más importante es que sepan cuántos puede haber hoy. ¿Veintitantos mil? Que si vuelve a caer algo, igual se suspende el partido. Y como se suspende el partido, esto como poco… como se suspenda, se reanuda a puerta cerrada. Y como mucho, se puede dar hasta por perdido. Depende de la redacción del acta", apuntaba Paco González antes de que reanudará el encuentro pocos minutos después de su interrupción.

Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, analizó también el comportamiento del colegiado que se fue sin esperar a nadie: "Digamos que el árbitro, para escenificar su enfado con la situación, se ha ido del campo, pero el árbitro tiene que esperar un poco a sus compañeros y a algunos jugadores para que se vayan todos juntos para adentro".

denuncia de paco gonzález

Paco González, durante la narración de esta situación, se mostró muy crítico con el lanzamiento de objetos, aunque no fuera un mechero como ocurrió con Thibaut Courtois en el último derbi en el Metropolitano: "No ha caído nada grave. Pero da igual. Es que no se debe tirar nada. Se ha advertido una vez, se ha advertido dos, pues lo para. Está en su derecho".

"Pero que sepan todos, repito, los que están en el Tartiere, que si vuelve a caer algo, la siguiente es suspensión, eh. Si hay una tercera, se acaba el partido. O sea, esto es protocolo. ¿Lo podía haber… demorado un poco más? Podía, pero… Que sepan que no tienen que tirar nada más", reincidió Paco en su denuncia de lo ocurrido en el estadio del Oviedo durante el derbi ante el Sporting.

PREVIA

Situación que ocurrió después de una emocionante previa al encuentro con la interpretación del himno de Asturias por unas gaitas desde el centro del campo, como suele ocurrir estos encuentros. Una interpretación que emocionó a Paco González, que se llegó a señalar que podría llegar a ser el himno de España, junto al de la Comunitat Valenciana.

Interpretación del himno de Asturias antes del derbi

El derbi asturiano estaba siendo un partido muy igualado y sin ocasiones para ningún equipo, siendo las cuatro tarjetas amarillas mostradas por Sesma Espinosa (una al Oviedo y tres al Sporting) lo más llamativo del encuentro.

Trece minutos después de la suspensión, el partido se reanudó sobre el césped del Carlos Tartiere con un córner lanzado por el Sporting desde la esquina izquierda del campo.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).