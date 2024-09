Pablo Laso califica de "bastante subnormal" a Willy Hernangómez por su "te quedan dos telediarios" a Grimau

El entrenador del Baskonia, Pablo Laso, ha participado este martes en un Foro donde ha dejado unas curiosas palabras sobre el jugador internacional del Barça Willy Hernangómez a raíz al ser preguntado por las palabras del pívot cuando dijo que le quedaba un telediario al que fuera su entrenador en el club blaugrana, Roger Grimau: “Bastante subnormal. Yo como soy un poco sarcástico le habría dicho que qué es un telediario. Para que eso ocurra, el entrenador tampoco lo tiene que permitir. Seguro que hubo cosas en el camino. No se llega a situaciones de esas así como así. Si llegas a ese punto de fricción es porque no has hecho bien tu trabajo. Yo no llegaría nunca a una situación así. O sigue él o sigo yo. Al final la que sale perjudicada es la empresa”.

Laso vuelve a la ACB después de su paso por Alemania y regresa al Baskonia, pero no se cierra puertas a una posible vuelta al Real Madrid o a un posible fichaje por el Barça o por la selección: "¿Por qué no? Tendrás que preguntar si quieren a Pablo Laso como entrenador. Los profesionales no se puede guiar solo por los colores. Me equivocaría si te dijera no a cualquiera de las tres.

El nuevo técnico del Baskonia se pone "objetivo reales", pero señala que si no aspirara a ganar la Liga, la Euroliga o la Copa del Rey "¿para qué entreno? Si hay mejores, que me ganen".

"Es difícil que ganemos la Euroliga, veo los equipos que hay, veo el sistema de clasificación y te digo…¿puedo ganar la Euroliga? Si llego a la Final Four si", analizó Laso.

Por otro lado, Laso también sorprendió por el jugador del mundo que ficharía para su Baskonia: "Ficharía a Tavares. Es un jugador adaptado al baloncesto europeo. Si me dices que fuéramos a jugar en la NBA, buscaría otro"