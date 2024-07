Oyarzabal confirma el buen estado de Lamine y Nico: "Se han quedado recuperando siguiendo el protocolo"

Mikel Oyarzabal compareció esta mañana en rueda de prensa, en ella reconoció que la ausencia de Lamine Yamal y Nico Williams en el entrenamiento se debe al cansancio que aún tienen tras el esfuerzo realizado en octavos de final de la Eurocopa 2024 ante Georgia, y que "están bien" para jugar ante Alemania el viernes.

"Están bien, han pasado dos días del partido y hay gente que todavía está cansada. No han descansado del todo bien, ayer fue día de viaje, no había necesidad de entrenar hoy y se han quedado recuperando siguiendo el protocolo", reconoció.

Oyarzabal elogió el nivel de Nico Williams, con 21 años, y Lamine Yamal, de 16, como estrellas emergentes de la selección española en la Eurocopa de Alemania.

"Son dos jugadores que están dando un nivel muy alto, marcando diferencias a nuestro favor. Ojalá que sigan así. Son dos futbolistas distintos de los que cada vez hay menos. Son muy jóvenes, tienen mucho descaro y no les importa el rival que tengan enfrente que van a jugar de la misma manera. Eso es positivo para conseguir resultados".

Oyarzabal desconocía el dato de que España nunca ha ganado en un gran torneo, Eurocopa o Mundial, a una selección anfitriona, un hecho que no les afectará. "Ojalá se pueda dar. Sin relajación, pero con confianza creemos que somos capaces", apuntó.

Y, de la misma manera, defendió que no afecta el favoritismo que ahora apunta a la selección española. "Nos dicen ahora favoritos y hace tres semanas nadie lo decía. Tenemos la misma idea que cuando empezamos, confiando en nosotros mismos. Sabemos que podemos competir ante cualquier rival y no nos vamos a relajar ahora que nos señalan de favorita", agregó.

Del rival en cuartos de final, Alemania, elogió a jugadores que están brillando, pero resaltó el peligro del colectivo. "A nivel individual tiene jugadores diferenciales que han hecho un año muy bueno, pero, más allá de lo que hagan ellos, nos tenemos que centrar en hacer lo nuestro sin despistarnos con lo que el rival pueda plantear. Haciendo lo que está en nuestras manos estaremos más cerca de ganar", resaltó.

"Alemania tiene jugadores que están haciendo muy buen torneo tras un gran año como Wirtz, Musiala, Havertz o Gündogan que tienen mucho nivel ofensivamente y en defensa Rüdiger en lo más alto. Están haciendo un gran torneo", analizó.

Oyarzabal confía en que se puedan sobreponer al ambiente que encontrarán en el Stuttgart Arena ante la anfitriona del torneo. "Esperamos que la afición alemana sea mayor que la española, como es lógico, pero nuestra afición siempre está y nos ayuda. El otro día disfrutaron y nos van a estar apoyando. Queremos que lo de fuera no influya, somos once contra once y la presión atmosférica no debe influir tanto", indicó.

"Nos llega el apoyo de la gente y los mensajes. Aquí estamos al margen, en un entorno que no puede ser mejor para estar tranquilos y prepararnos de la mejor manera posible. Cuando llegan los partidos conectamos con la gente en el día previo y el del partido", valoró.

Tras crecer con Luis de la Fuente en la base de la selección española, Oyarzabal puso en valor al seleccionador y la gestión del grupo que está haciendo. "Todos los equipos de Luis se caracterizan por el buen grupo que hay, más allá de como es como entrenador sabe gestionar de buena manera los grupos y lo hace todo más sencillo", puso de relieve.

"Es algo que le caracteriza desde que empezó, tiene claro que lo importante es el grupo, prioriza el colectivo sobre lo individual. A la hora de seleccionar jugadores el que no juega debe tener claro que tiene que ayudar cuando sale y entrenando para que la competencia con el compañero sea mayor, que el nivel no baje y todos vayamos juntos para adelante", manifestó.