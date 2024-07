El Covid 19 sigue azotando al Tour de Francia, registrando la baja por el virus durante la segunda jornada de descanso al belga Maxim Van Gils (Lotto Dstny), primera baja en la formación.



Van Gils se une a una lista de corredores que han debido despedirse del Tour en los últimos días, entre ellos el español Juan Ayuso, el belga Louis Vervaeke (Soudal) y el británico Tom Pidcock (Ineos).

???? #TDF2024



Unfortunately @maximvangils has to leave this Tour de France, after having tested covid positive. Van Gils woke up with very mild symptoms this morning. We wish him a speedy recovery! pic.twitter.com/NnPQv79iPQ