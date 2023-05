Óscar Puente, alcalde de Valladolid, denuncia los arbitrajes: "Es ingenuo pensar que es por falta de calidad"

Lo sucedido este domingo en el Nuevo José Zorrilla frente al Sevilla será difícil de olvidar para muchos aficionados del Real Valladolid. El gol anulado al mismo tiempo que el árbitro señalaba el final de la primera parte indignó a jugadores, cuerpo técnico y espectadores, entre los que se encontraba Óscar Puente, alcalde de la capital vallisoletana, quien se erigió después, por la noche, con Juanma Castaño, como defensor del conjunto pucelano ante los arbitrajes que recibe el equipo.

Puente reaccionó "mal, y espero que no haya imágenes de ello". El alcalde se mostró muy sorprendido por la acción del árbitro Ortiz Arias, cuando el balón se dirige hacia la portería. "No entiendo por qué levanta la mano antes de pitar. Desde luego que no he visto nada igual. Y me sorprende que haya gente que justifique la acción porque hasta el propio árbitro reconoce el error".

Sin embargo para Puente, el problema no radica solo en ese gol que no subió al marcador frente al Sevilla: "esto es la gota que colma el vaso. El Valladolid tiene tan mala suerte con los arbitrajes, no soy capaz de recordar un solo equipo que se queje de haber perdido contra nosotros por errores groseros".

Puente critica duramente el nivel del arbitraje español

El alcalde de Valladolid fue más allá con su denuncia contra el arbitraje: "El arbitraje está claramente en cuestión en nuestro país. Su calidad no es acorde con la competición en que se produce. En el peor de los casos, el arbitraje está bajo sospecha. Tras lo que se conoce en los últimos tiempos, no es una locura pensar mal. Y pensar en que es una falta de calidad es de ser un poco de ser ingenuos. Hemos llegado a un punto en que son muchos errores", sentenció.

Por su parte, el dueño del club, Ronaldo Nazario, escribió un tuit en el que decía estar harto de los arbitrajes recibidos: "¡INADMISIBLE lo ocurrido hoy en Zorrilla! Hasta ahora habíamos estado callados intentando reivindicar nuestra insatisfacción por medios oficiales, reuniones y peticiones, evitando hacer una exposición pública. ¡Pero basta ya! Esto es fútbol profesional y exigimos explicaciones", escribió en sus redes sociales el máximo mandatario del club.