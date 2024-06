Ortolá roba el triunfo en casa a Veijer en Moto3; Aldeguer se consuela con un segundo en Moto2

El piloto español Iván Ortolá (KTM) ha arrebatado este domingo en la última vuelta la victoria al neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) en la carrera de Moto3 del Gran Premio de los Países Bajos. En la cilindrada pequeña, David Muñoz (KTM) fue tercero, mientras que el colombiano David Alonso (CFMoto) reforzó su liderato a pesar de terminar quinto.

?? @CollinVeijer95 takes 2nd in the standings from @daniholgado96!



Alonso maintains a healthy lead of 39 points ?#DutchGP ???? pic.twitter.com/pyCvQZMz0n — MotoGP™?? (@MotoGP) June 30, 2024

El valenciano, que había liderado la prueba hasta el ecuador, esperó su oportunidad y atacó al ídolo holandés en la última chicane, a falta de unos metros para ver la bandera a cuadros. Además, David Muñoz cerró el podio por delante de José Antonio Rueda (KTM), mientras que David Alonso fue quinto y refuerza su liderato de la categoría pequeña; Dani Holgado (GasGas) solo pudo ser undécimo este domingo y que cayó a la tercera posición.

?? @IvanOrtola48 and home hero @CollinVeijer95 starring in an Assen thriller!@david64official wrestled his way to the third step of the podium ahead of Rueda and Alonso ??#DutchGP ???? pic.twitter.com/Sx4WXcsHs9 — MotoGP™?? (@MotoGP) June 30, 2024

A falta de diez giros para el final, el piloto local, Collin Veijer (Husqvarna), logró ponerse líder. El holandés pareció escaparse, pero en la última vuelta, el de Calincanto emergió para pasarle y superarle en meta por solo 12 milésimas. Muñoz cerró el podio en Assen. Entre el resto de españoles, Adrián Fernández (Honda) terminó séptimo, justo por delante de Piqueras, mientras que Joel Esteban (CFMoto) concluyó decimoquinto y Xabi Zurutuza (KTM), decimonoveno.

Una 'Long Lap' condena a Aldeguer

En Moto2, el japonés Ai Ogura (Boscoscuro) conquistó el segundo triunfo del curso por delante de Fermín Aldeguer (Boscoscuro). Mientras, Sergio García Dols (Boscoscuro) cerró su participación en Assen con un tercer puesto que le permite mantenerse al frente de la general. Ahora, manda con 138 puntos, 14 más que Ogura, que ha ascendido a la segunda plaza por la incomparecencia del estadounidense Joe Roberts, que tuvo que pasar por quirófano tras su grave caída del viernes.

A pesar de que se le levantó la moto en la salida, Aldeguer fue capaz de retener el liderato una vez apagados los semáforos, con Ogura a su rueda. Con 17 vueltas por delante, Arón Canet (Kalex) y Albert Arenas (Kalex) se fueron al suelo en incidentes sin relación en la curva 2, mientras por delante Aldeguer asentaba su liderato, que solo comenzó a peligrar cuando, a nueve vueltas para el final, le sancionaron con un 'long lap penalty'.

El murciano cumplió la penalización tres giros más tarde, y Ogura tomó el mando por delante de García Dols. El castellonense consiguió pasar al nipón en la chicane, pero este le devolvió el adelantamiento antes de que Aldeguer también diese cuenta del de Burriana. Los problemas de agarre dificultaron las últimas vueltas del líder, que se desenganchó de los dos primeros. Finalmente, Ogura ató la segunda victoria de la temporada frente a Aldeguer y García Dols se conformó con cerrar el podio.

Además, Marcos Ramírez (Kalex) finalizó la prueba séptimo, por delante de Alonso López y de Manu González (Kalex). Jeremy Alcoba (Kalex) fue decimotercero; Izan Guevara (Kalex), decimonoveno; Dani Muñoz (Kalex), vigésimo; Alex Escrig (Forward), vigésimo primero; y Xavi Artigas (Forward), vigésimo tercero.