La oportunidad de España para ajustar las cuentas pendientes con Cole Palmer

España tiene una pequeña cuenta pendiente con Cole Palmer. Una mala celebración en un gol durante un partido muy importante entre las sub-21 de ambas selecciones tiene la culpa. El delantero del Chelsea, decisivo en la final de la Eurocopa de la categoría que se disputó hace casi justo un año, celebró su tanto, el de la victoria del combinado británico (1-0), provocando al banquillo de la 'Roja'. Ahora, en otra final, se verá de nuevo las caras con España, que tal vez tenga tomada la matrícula al brillante jugador británico.

El 8 de julio de 2023, las selecciones de Inglaterra y España sub-21 se enfrentaron en el Estadio de Batumi (Georgia) en la final de la Eurocopa de la categoría. El equipo de Santi Denia fue derrotado con un tanto de Palmer, que acertó en el alargue de la primera parte. El entonces jugador del Manchester City, lanzó una falta que terminó dentro de la portería que defendía Arnau Tenas, aunque el tanto pudo ser ilegal.

Inglaterra colocó a dos jugadores delante de la barrera española y que se adelantaron durante el lanzamiento. La regla 13 de la IFAB, es clara: "cuando tres o más futbolistas del equipo defensor forman una barrera, todos los jugadores del equipo atacante deben permanecer al menos a un metro de la misma". La distancia a la que se encontraban los miembros del combinado británico, aparentemente, era superior a la que exige el reglamento. Y, encima, el lanzamiento de Palmer rebotó en Curtis Jones para despistar a Tena.

Pero Palmer no se limitó a celebrar el tanto de una manera efusiva, lo hizo cerca del banquillo de España, con una mirada desafiante que provocó una trifulca entre ambas selecciones a la que el árbitro noruego Espen Eskas respondió con la expulsión de Ashley Cole (miembro del cuerpo técnico de Inglaterra) y del preparador físico Carlos Rivera. También fueron amonestados Levi Colwill y Oihan Sancet.

De aquella plantilla que quedó subcampeona en Georgia, Luis de la Fuente sólo tiene solo tiene en la Eurocopa a Álex Baena. El resto de la alineación que perdió ante Inglaterra en la que brillaron nombres como Tenas, Víctor Gómez, Paredes, Pacheco, Miranda, Blanco, Abel Ruiz, Sancet, Rodri o Sergio Gómez, no han tenido la misma suerte que el jugador del Villarreal, presente en uno de los momentos más trascendentales de la historia reciente de la selección española.

Ashley Cole SENT OFF as Euro Under-21 final descends into CHAOS as England and Spain benches empty for mass brawl



England and Spain's U21 stars brawling on the pitch



Cole Palmer's celebration kicked off the argument pic.twitter.com/ViA8muwAsW