Once años de cárcel por vender suscripciones ilegales para ver la Premier League

Los hermanos Amir Butt y Ammar Hussein fueron condenados en Reino Unido a 11 años de prisión por dirigir y operar una red de 'streaming' ilegal que ofrecía partidos de la Premier League de forma fraudulenta a través de la venta de suscripciones ilegales de la plataforma Sky.

Según publicó el portal JOE, estas dos personas operaron entre 2012 y 2019, año en el que fueron arrestados, y ahora condenados a 11 años de cárcel. Este castigo es parte de una macrooperación de la policía inglesa, con la colaboración de la organización antipiratería FACT y de Sky Group.

Amir Butt, de 56 años, fue condenado a siete años tras no comparecer ante el tribunal, mientras que su hermano Ammar Hussain, de 39 años, fue condenado a cuatro años de prisión. Ambos, bajo los nombres de Tech & Sat Ltd y Techsat and Tech Sat, fueron declarado culpables de conspiración para defraudar.

Los hermanos presuntamente vendieron suscripciones anuales ilegales para Sky y la Premier League a miles de hogares a una tarifa de más de 230 euros. Así, se cree que la pareja ganó cientos y miles de euros a través de su empresa ilícita. Desde LaLiga recordaron que el fraude audiovisual es una lacra para toda la industria audiovisual y para los clubes de las competiciones, sufriendo pérdidas estimadas en 600 millones de euros para el fútbol español, según datos del Observatorio de la Piratería