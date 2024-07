Oleada de robos a deportistas en París: relojes, anillos, material...

Aún no han empezado los Juegos Olímpicos y la polémica con la inseguridad en París ya está sobre la mesa. Con el recuerdo aún fresco de lo sucedido en 2022 en la final de la Champions League en Saint Denis, cuando decenas de personas se colaron en el estadio y aficionados de Real Madrid y Liverpool fueron asaltados en los aledaños, la capital gala afrontaba un nuevo reto deportivo y ya se están dejando ver algunas deficiencias.

El equipo de BMX australiano sufrió el robo de parte del material que tenían que utilizar en la competición. Lo tenían en una camioneta aparcada en la calle que fue asaltada, le rompieron los cristales y les sustrajeron parte de las herramientas.

Sin embargo, no son los únicos que han tenido problemas con los cacos. Javier Mascherano, seleccionador olímpico argentino de fútbol, denunció muy enfadado el robo sufrido en la vispera por algunos jugadores: "Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron, en los Juegos Olímpicos. A Thiago Almada le faltó un reloj, anillos, todo en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento, pero ya está. Creo que no sirve de nada. Obviamente tampoco nos gustan que pasen este tipo de cosas".

??La bronca de Javier Mascherano



??"Nunca nos dijeron que se estaba revisando una jugada"



??"Ayer entraron a robar en el entrenamiento. A Almada le robaron relojes y anillos"



??"Estamos en un Juego Olímpico no en un torneo de barrio. Esto no puede pasar"



(??@TV_Publica ) pic.twitter.com/nUEqrM1aU1 — DEPORTV (@canaldeportv) July 24, 2024

A ello se añadió el mal comportamiento del público marroquí que provocó la suspensión del partido y el posterior escándalo con el gol anulado a la albiceleste dos horas después: "nos tiraron un millón de cosas, se paró el partido siete veces... No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. Cayó un petardo, volaban botellas, una cantidad de botellas increíbles. Fue un escándalo, no es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos", afirmó.