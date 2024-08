Nueva crisis diplomática entre Javier Milei y el Gobierno de España a raíz del 'caso Messi'

IBIZA, 06/08/2024.- Activistas medioambientales de Futuro Vegetal han vandalizado este martes con pintura roja y negra la fachada de la mansión de Leo Messi en la isla española de Ibiza para denunciar la "responsabilidad de los ricos" en la crisis climática. En la pancarta que sostienen puede leerse "Help the Planet - Eat the Rich - Abolish the Police", lo que significa Ayuda al planeta, cómete un rico y abolir la policía. EFE/ Futuro Vegetal SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)