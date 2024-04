La noche para el recuerdo de Doncic: Victoria, un extravagante coche y la visita de Florentino Pérez

El Real Madrid jugó anoche en San Sebastián su encuentro correspondiente a la 33ª jornada en Primera División. Choque que se llevó el club blanco por 0-1 gracias al tanto de Arda Güler en la primera mitad.

A ese partido no acudió el presidente madridista Florentino Pérez, ya que viajó hasta Estados Unidos y fue a visitar al exjugador del Real Madrid de baloncesto, el esloveno Luka Doncic.

Doncic jugó esta pasada noche el tercer encuentro de la serie del playoff por el título con su equipo ante Los Ángeles Clippers. Partido que conquistó los Dallas Mavericks de Doncic por 101-90 y pusieron así el 2-1 en la serie.

El jugador esloveno acabó el duelo con 22 puntos, diez rebotes y nueve asistencias y lideró una victoria sólida de su equipo, que aceleró en el segundo período y siempre tuvo dobles dígitos de ventaja en la segunda mitad.

Antes del comienzo, Florentino Pérez bajó hasta el parqué para saludar a su exjugador. Ambos se fundieron en un caluroso abrazo como se puede apreciar en el vídeo anterior.

"Eso explica la grandeza que tiene el Real Madrid que Florentino venga a verme en un partido de playoffs es increíble", señalaba el jugador de los Mavs al término del partido.

Y pese a que los Mavericks siempre estuvieron al mando de las operaciones, el partido estuvo marcado por mucha intensidad y agresividad entre los dos equipos.

Terence Mann y PJ Washington se encararon en el cuarto período y su altercado se saldó con una doble técnica. Poco después, Wesbrook cometió una dura falta sobre Doncic que abrió una nueva pelea.

Westbrook ya había derribado anteriormente a Doncic en una jugada defensiva y, tras su segunda falta se encaró con el esloveno. Intervino entonces PJ Washington empujándole y Westbrook reaccionó intentando golpearle en el pecho.

Los árbitros, tras revisar lo ocurrido, pitaron una doble técnica a Westbrook y una técnica a Washington, lo que, unido a la primera pitada por su altercado con Mann, hizo que ambos jugadores acabaran expulsados. Para Westbrook fue la primera expulsión de su carrera en 'playoffs'.

Antes de que los Dallas Mavericks se pusiesen por delante en la eliminatoria frente a Los Angeles Clippers, Luka Doncic ya fue protagonista en el parking del estadio. La estrella eslovena llegó con un extravagante coche, en colaboración con la marca Air Jordan de color rosa y morado.

