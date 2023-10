El Niza suspende al argelino Youcef Atal por compartir mensajes antisemitas en sus redes sociales

El futbolista argelino Youcef Atal ha sido suspendido este miércoles por el OGC Niza francés "hasta nuevo aviso", después de la "gravedad" de una publicación en redes sociales del jugador haciéndose eco de discursos antisemitas que "llamaban a la violencia", en relación al conflicto entre Israel y el grupo Hamás.

"Dada la naturaleza de la publicación compartida y su gravedad, el club tomó la decisión de imponer inmediatamente las primeras sanciones disciplinarias al jugador, previas a las que podrían decidir las autoridades deportivas y judiciales. Por ello, el club ha decidido suspender al Youcef Atal hasta nuevo aviso", avanzó la entidad gala en un comunicado.

El Niza tuvo en cuenta que el jugador "reconoció su error retirando rápidamente la publicación y presentó sus disculpas escritas y públicas". El defensa argelino aseguró que "nunca" apoyará "un mensaje de odio", después de compartir en sus redes sociales discursos presuntamente antisemitas de un predicador sobre el conflicto entre Israel y Hamás.

La Fiscalía de Niza ya abrió este lunes una investigación preliminar contra el lateral derecho por apología del terrorismo y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) también informó de que su Consejo de Ética investigaría al jugador argelino por unas publicaciones que contenían un "llamado a la violencia".

Ante estos hechos, el Niza quiso "subrayar que la reputación y la unidad" del club "resultan del comportamiento de todos sus empleados", a los que advirtió que "deben estar de acuerdo con los valores defendidos por la institución". "Recordamos nuestro firme compromiso para que la paz prevalezca sobre cualquier otra consideración", zanjó.

El Mainz apartó a El Ghazi

El Mainz 05 ha apartado del equipo al delantero neerlandés Anwar El Ghazi por su "postura intolerable" sobre el conflicto entre Israel y Palestina, después de que el futbolista asegurase que el estado israelí está llevando a cabo un "genocidio" en la Franja de Gaza.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El FSV Mainz 05 aparta a Anwar El Ghazi de los entrenamientos y los partidos. La sanción es una respuesta a una publicación en las redes sociales, ahora eliminada, el domingo por la noche. El Ghazi adoptó una postura sobre el conflicto en Oriente Medio que era intolerable para el club. La publicación estuvo precedida de una conversación detallada entre la junta directiva y el jugador", señaló el club alemán.

"Esto no es una guerra. Cuando un bando corta el agua, los alimentos y la electricidad al otro, no es guerra. Cuando un bando tiene armas nucleares, no es guerra. Cuando una de las partes recibe financiación con miles de millones de dólares, no es guerra. Cuando un lado usa imágenes de inteligencia artificial para difundir información errónea sobre el otro, no es guerra. Cuando las redes sociales censuran el contenido de un lado y no del otro, no es guerra", concluyó.