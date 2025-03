Neymar rompe su silencio por su baja en el partido en el que eliminaron al Santos justo dos días después de haber estado de Carnaval

Neymar se ha visto empujado a romper su silencio por lo que rodea a su última suplencia con el Santos.

El equipo de Neymar fue eliminado en semifinales del Campeonato Paulista ante el Corinthians, con la ausencia del delantero, que no salió del banquillo aquejado de molestias en el muslo de su pierna izquierda.

Neymar estaba en un buen momento de forma, pero de repente apareció esta lesión, que se produce justamente dos días después de haber estado con su mujer y con unos amigos en el Carnaval de Sapucaí, en Río de Janeiro, donde, según las crónicas locales, estuvo hasta altas horas de la noche disfrutando del espectáculo.

Neymar escribió el siguiente mensaje tras la eliminación del Santos.

Mensaje de Neymar en su red social Instagram

"Lo único que quería era estar hoy en el campo y ayudar a mis compañeros de alguna forma... pero el jueves pasado sentí molestias y eso me impidió estar hoy en el campo. Me sometí a unas pruebas esta mañana y lo volví a sentir de nuevo. Por desgracia, es parte del fútbol. No ha funcionado, pero volveremos más fuertes aún para luchar por nuestros objetivos", escribió en una 'Story' de su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje de una fotografía suya en blanco y negro jugando con el Santos.