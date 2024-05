Nasser Al-Khelaifi asegura un Mundial de Clubes "más grande que el propio Mundial, os lo prometo"

Nasser Al-Khelaifi anuncia a bombo y platillo que el Mundial de Clubes, después de su remodelación, va a ser una competición que va a ser "más grande que el propio Mundial" de selecciones, según ha dicho este miércoles durante una entrevista en la Globe Soccer Awards: "Os lo prometo".

En calidad como presidente de la ECA, Al-Khelaifi comentó que "la Copa Mundial de la FIFA es una competición increíble", antes de poner en valor que "el Mundial de Clubes será algo diferente, algo más grande, con las aficiones de 32 clubes de todo el mundo reunidas. Estoy muy emocionado con eso", confesó.

??? Amanda Davies of CNN Sport interviews Nasser Al-Khelaifi, President of Paris Saint-Germain and Chairman of the European Club Association (ECA), at the KAFD Globe Soccer Forum ??@AmandadCNN@PSG_inside@ECAEuropepic.twitter.com/rIeMEzd6Mk