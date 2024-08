La nadadora e influencer Luana Alonso niega haber sido expulsada de la Villa Olímpica

Luana Alonso, la nadadora olímpica de Paraguay, ha desmentido que haya sido expulsada de la Villa Olímpica tras la supuesta petición por parte del Comité Olímpico de Paraguay (COP) la pasada semana.

El COP había pedido supuestamente a la nadadora e influencer abandonar las instalaciones deportivas tras no cumplir con las normas establecidas por el propio comité paraguayo, habiendo salido presuntamente de la Villa para realizar turismo por París y compartir este contenido en redes sociales tras haber quedado eliminada.

En este sentido, Alonso ha compartido un mensaje por Instagram en el que afirma que "solo quería aclarar que nunca me quitaron ni expulsaron de ningún lado".

Luana Alonso en Instagram. | @luanalonsom



Luana Alonso, eliminada de los Juegos

Luana Alonso quedó en sexto lugar en la prueba de 100 metros mariposa, por lo que quedó eliminada en su segunda presencia olímpica tras Tokio 2020. Tras esto, la atleta confirmó que se iba a retirar de la natación: ""Natación: gracias por permitirme soñar, me enseñaste a luchar, a intentar, la perseverancia, el sacrificio, la disciplina y muchas cosas más", compartió en su cuenta de Instagram.

"Te di parte de mi vida y eso no lo cambio por nada en el mundo porque viví las mejores experiencias de mi vida, me diste miles de alegrías, amigos de otros países que siempre los voy a llevar en mi corazón, oportunidades únicas. No es un adiós, es un hasta pronto", afirmó Alonso.