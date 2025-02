Los motivos de Alphonso Davies para renovar con el Bayern y rechazar al Real Madrid

El Bayern de Múnich hizo oficial este martes la renovación hasta 2030 del canadiense Alphonso Davies. El lateral izquierdo quedaba libre el 30 de junio y era una de las piezas más codiciadas de mercado. Finalmente los bávaros han conseguido retenerlo pese a los cantos de sirena del Real Madrid, algo que ha sido confirmado por el agente del futbolista en una entrevista al medio Winwin.

"Siempre hubo conversaciones con varios clubes, y por supuesto, el Real Madrid fue uno de ellos. Pero al final, no se firmó ningún acuerdo ni se llegó a un compromiso con ningún club, ya que dejamos la puerta abierta para que el jugador evaluara todas las opciones por sí mismo", desvela Nedal Househ, agente del futbolista antes de apuntar que las últimas tuvieron lugar "a finales de enero".

"El Real Madrid fue, sin duda, una opción seria, y tuvimos conversaciones con ellos, al igual que con otros clubes. Pero al final, había que tomar una decisión, y fue quedarse en el Bayern Múnich. Por supuesto, con todo el respeto al Real Madrid, que es un club enorme, uno de los más laureados de la historia. Siempre es un honor para cualquier jugador recibir una oferta de un club así, al igual que del Bayern Múnich o de otros grandes clubes de la Premier League. Pero, en última instancia, había que tomar una decisión, y al principio no fue fácil porque no estábamos seguros de lo que ocurriría con el Bayern Múnich, y el jugador era consciente de ello. Así que mantuvimos abiertas todas las opciones sobre la mesa", afirma el representante del canadiense.

"Algunos clubes nos pidieron mantener las negociaciones en privado, y respeté eso. Pero en la Premier League hubo interés de dos o tres clubes, al igual que en España. Sin embargo, las opciones del jugador eran limitadas: solo alrededor de cinco clubes mostraron un interés genuino en ficharlo. Cuando te marchas de un club como el Bayern Múnich, no tienes muchas opciones de nivel alto porque ya estás en uno de los mejores clubes del mundo. Si miras a los clubes top, el Bayern está entre los mejores", apunta al ser preguntado por si uno de los clubes que estuvo interesado fue el Barcelona.

También reconoce el interés de algunos clubes de Arabia Saudí "pero nunca llegó a una etapa avanzada porque no queríamos que se convirtiera en una historia mediática, como sucede a veces, o que se usara como una herramienta de negociación para un mejor contrato en Europa. El jugador simplemente no estaba listo para un traslado". Por último, defiende la opción de quedarse en el Bayern como "algo" que no es malo.

FC Bayern El canadiense seguirá vinculado al Bayern de Múnich cinco años más.

"A veces, cambiar constantemente de club puede perjudicar la carrera de un jugador. Como periodista deportivo, has visto esto ocurrir con muchas estrellas que han cambiado de equipo varias veces y, en algunos casos, las cosas no salieron como esperaban. Así que, en ocasiones, la estabilidad puede ser la mejor elección", finaliza.