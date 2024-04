El mote de un jugador del PSG que desconocía Maldini: "Te acabas de cargar un récord"

El PSG juega este miércoles a las 19h a domicilio ante el Lorient en el encuentro correspondiente a la 29ª jornada en la Ligue 1 francesa. El equipo entrenado por el técnico español Luis Enrique Martínez lidera la tabla con 11 puntos de ventaja sobre el Mónaco.

A las puertas del título

El PSG podría ser campeón del campeonato francés con 4 jornadas de antelación si este miércoles gana en Lorient y pincha el Mónaco.

"Si ganamos los cuatro trofeos -con la Liga de Campeones que ningún club francés ha ganado hasta ahora-, habremos hecho historia de nuestro club, de nuestra ciudad y de nuestro país (...). Es un camino largo y sinuoso", dijo el entrenador del PSG en la rueda de prensa previa al encuentro.

El PSG ya levantó esta campaña la Supercopa, está en la final de la Copa de Francia y a un solo paso de vencer la Liga.

Luis Enrique además alabó la calidad del campeonato francés: "Lo puedo decir ahora, se subestima un poco la Liga (francesa) desde fuera. Hay muy buenos jugadores y entrenadores. Me ha sorprendido en el nivel físico, técnico y táctico".

En semifinales de la Champions

El equipo de Luis Enrique disputará las dos próximas semanas las semifinales de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund con la ida en Alemania el miércoles 1 de mayo, y la vuelta el martes 7 del mismo mes en El Parque de los Príncipes.

El club parisino sufrió para alcanzar esa fase de la Champions League. Recordemos que en cuartos de final se midió al Barcelona, y en el partido de ida en Francia, el club blaugrana se impuso 2-3.

BARCELONA, 16/04/2024.- El delantero del PSG, Kiliam Mbappe, celebra el tercer gol del equipo parisino durante el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan hoy martes en el Olímpico Lluis Company, en Barcelona. EFE/Siu Wu.

En el choque de vuelta, los de Xavi Hernández se adelantaron en el marcador, pero la expulsión de Ronald Araujo determinó el partido, y los galos acabaron ganando el choque por 1-4 y certificaron así su fase a las semis donde se verán las caras con el verdugo de otro club español, el Atlético de Madrid.

Mbappé

En ese partido de vuelta ante el Barcelona en Montjuic, Kylian Mbappé anotó dos goles, uno de ellos de penalti, pero la eliminatoria que realizó la estrella francesa estuvo lejos del nivel que se esperaba de él.

Desde que hace unos meses se conociera la intención de Mbappé de no continuar en la disciplina parisina al término de la presente temporada, Luis Enrique no ha dejado de responder preguntas sobre él en ruedas de prensa, y la última ha sido en la mañana de este martes.

La última pregunta de una rueda de prensa que duró poco más de 20 minutos fue sobre Mbappé y el técnico asturiano respondió con humor: "Te acabas de cargar un récord, esta era la primera rueda de prensa" en la que no le preguntaban por él. "Mira que estaba bien formulada la pregunta, como te has cargado ese récord, no puedo responderte"

Luis Enrique y Kylian Mbappé en el banquillo del PSGEFE

En esa respuesta sorprendió la forma en la que hablaba de Mbappé: "Kiki". Un mote que sorprendió a nuestro compañero Julio Maldonado 'Maldini' como señaló durante el programa de este martes de Deportes COPE: "Ni idea".

