La selección española de fútbol se gustó y aprovechó su último amistoso antes de la Eurocopa 2024 en un 5-1 sobre Irlanda del Norte este sábado en el Mallorca Son Moix de Palma, a pesar de encajar el 0-1 a los dos minutos, con un doblete de Pedri, sus primeros goles con España, y una notable actuación para ir motivados a Alemania.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el exjugador internacional y actual comentarista del programa líder de la radio deportiva española, Fernando Morientes, 'se mojó' de cara a lo que va a ser el primer once de Luis de la Fuente en la próxima Eurocopa.

"Tenía ganas de estrenarme con la selección"

Pedro González López, "Pedri", ha reconocido tras marcar dos de los cinco goles (5-1) de la victoria de España ante Irlanda del Norte en el estadio Son Moix que tenía "ganas de estrenar" su cuenta goleadora con la selección.

"Estoy feliz, tenía muchas ganas de estrenarme aquí, sobre todo después de los percances (lesiones) que he tenido este año. He trabajado muchísimo para llegar en la mejor de las condiciones posibles", aseguró Pedri en la zona mixta.

El último - y el primer - doblete que marcó el centrocampista canario se remonta al pasado mes de mayo en la LaLiga con su equipo, el FC Barcelona, ante el Rayo Vallecano. Además, hasta esta noche, nunca había celebrado un gol con la selección absoluta.

"Se ha visto que la lesión ha quedado atrás. Luis ( De La Fuente) me ha dado muchos ánimos y confianza para que volviera ya recuperado. Y eso es de agradecer. Con él tengo una buena relación desde los Juegos Olímpicos con la selección Sub 21. Y que me dé confianza para superar los percances que he tenido da mucha energía", valoró Pedri.

A la pregunta de si 'Pedri está de regreso', como aseguró Luis de la Fuente la semana pasada, el futbolista tinerfeño, respondió con una sonrisa: "Siempre he intentado estar, aunque las lesiones a veces te lo impiden".

"Estoy contento por mis goles y por el hecho de haber roto una racha de celebrar goles desde fuera del área, viniendo desde atrás. Es lo que nos pide Luis. Cuando los equipos se cierran mucho, como Irlanda del Norte esta noche, es importante probarlo desde todos los sitios", concluyó Pedri.-

A una semana de la Eurocopa

Con este encuentro ante Irlanda del Norte, España puso fin a su preparación para la próxima Eurocopa. El pasado miércoles, España goleó 5-0 a Andorra con un 'hat-trick de Oyarzabal, más los tantos de Ayoze Pérez y de Ferran Torres.

10 goles en dos partidos. Ese es el balance del equipo de Luis de la Fuente antes de que el próximo sábado 15 de junio a las 18h España debute en la Euro ante una Croacia que este sábado ha ganado a Portugal por 1-2 en territorio luso.

Partido amistoso entre Croacia y PortugalEFE

Después del partido ante Croacia, España se medirá a Italia el jueves 20 de junio a las 21:00h. Cerrará la Fase de Grupos el día 24 de junio ante Albania a las 21:00h. Hay que recordar que pasan los dos primeros de los seis grupos y luego los cuatro mejores terceros.

De cara a ese debut en la Euro, Fernando Morientes señaló que ve a Pedri como titular después del partido ante Irlanda del Norte: "Hay un jugador que hacía tiempo que no iba a entrar y que ahora mismo se ha puesto a un nivel...hay que tenerlo muy en cuenta". Como informó nuestra compañera Helena Condis, Pedri no está para jugar más allá de una hora al cien por cien.

