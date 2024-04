Minguella señala a los culpables de la derrota del Barcelona en el Bernabéu: "No dan la talla"

Real Madrid y Barcelona se enfrentaban en la 32ª jornada de Liga en un partido que podía suponer que los blancos sentenciaran el título o que los culés pudieran dar emoción a falta de seis jornadas. Al final, un gol de Bellingham en el descuento (3-2) deja a los de Ancelotti más cerca del campeonato, con once puntos más que el conjunto de Xavi Hernández.

Los dos equipos llegaban en condiciones completamente diferentes. Mientras el Real Madrid llegaba en un estado de euforia tras lograr una clasificación agónica para las semifinales de Champions League gracias al triunfo en los penaltis contra el Manchester City; el Barcelona llega hundido por la eliminación del pasado martes ante el PSG y la polémica fuera del terreno de juego entre Araujo, expulsado en esa semifinal, y Gündogan, que criticó públicamente la acción del central uruguayo que acabó siendo clave en el partido.

El comienzo del partido demostró quién estaba más necesitado de la victoria porque los azulgranas empezaron presionando muy arriba, provocando un error de Vinicius en el pase que tuvo que salvar Kroos mandando a córner. En el saque de esquina, Raphinha la puso al segundo palo y Christensen, emparejado con Kroos, cabeceó el primer gol del partido.

MADRID, 21/04/2024.- El defensa danés del FC Barcelona Andreas Christensen (d) celebra con su compañero Pau Cubarsí (c) tras marcar el 0-1 durante el partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y FC Barcelona, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE/ Juanjo Martín





Justo después, Vinicius pudo empatar tras una gran dejada de cabeza de Modric pero el disparo del brasileño dentro del área se marchó por encima del larguero de Ter Stegen. Y Lamine Yamal apareció pronto, con una gran carrera en la que dejó atrás a Camavinga, una de las novedades del encuentro al ocupar el lateral izquierdo, y su pase lo cortó Lunin para evitar el 0-2.

Las polémicas de la primera parte

En el minuto 17 llegaba una jugada clave: Lucas Vázquez se marchaba de Cancelo y Cubarsí le hacía un penalti que transformaría Vincicius ante Ter Stegen. El partido volvía a estar igualadao. Y en el 28' llegó una de la grande polémicas: el saque de esquina de Raphinha lo tocaba Lamine Yamal al primer palo y Lunin sacaba el balón con la duda de si había traspasado la línea o no. Soto Grado daba córner y el VAR se lo confirmaba, sin que hubiera una imagen clara.

Lunin atrapa la pelota tras el toque de tacón de Lamine Yamal en el saque de esquina.





Lamina Yamal fue el mejor jugador de la primera parte y más con Camavinga como lateral. El joven canterano rompía una y otra vez por banda derecha y el jugador francés tuvo que pararle en una de esas ocasiones, por la que recibió tarjeta amarilla. En el descuento de la primera parte, un grave fallo de Christensen en la salida de balón hizo que Vinicius entrara en el área, le dejara la pelota a Rodrygo y cuando el brasileño iba a rematar, el danés apareció para arreglar su error y evitar el 2-1.

Justo antes del descanso llegó la nota negativa del partido, cuando De Jong se lesionaba de su tobillo en una acción con Valverde. El holandés se tuvo que marchar llorando en la camilla, recibiendo una ovación del Santiago Bernabéu, con el miedo de una nueva lesión en el tobillo que le tuvo más de un mes fuera de los terrenos de juego.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La segunda parte, clave para la Liga

La segunda parte empezó con la entrada de Fermín por Christensen y con una nueva llegada de Lamine Yamal, volviendo a marcharse de Camavinga y acabando la jugada con un disparo desde la frontal que detuvo Lunin. Bellingham, muy desaparecido, respondió con otro tiro que paró Ter Stegen.

En el minuto 60, Joao Félix y Ferran entraban por Lewandowski y Raphinha. Y a los diez minutos, un disparo de Lamine Yamal era despejado por Lunin y la pelota le caía a Fermín, para que rematara de primeras y marcara el 1-2. Ancelotti reaccionaba dando entrada a Brahim y Fran García por Kroos y Camavinga.

Y al momento, un centro de Vinicius desde la izquierda lo remataba Lucas Vázquez apareciendo desde la derecha para poner el empate a dos en el marcador. Y el entrenador italiano volvía a mover el banquillo, metiendo a Militao por Rodrygo. Vinicius volvió a ser protagonista con una gran contra tras un pase largo de Lunin pero el disparo del brasileño dentro del área lo despejó Ter Stegen con una parada al estilo de balonmano. Esa sería la última jugada de Vinicius porque Ancelotti decidió darle descanso y dar entrada a Joselu.

Celebración del gol de Lucas Vázquez.EFE





Y cuando parecía que el partido acabaría en empate, una llegada de Brahim por el centro, abrió hacia la derecha para que Lucas Vázquez metiera un pase al segundo palo y Bellingham rematara el 3-2 en el minuto 92. Y así acabó el encuentro, lo que supone que los madridistas aventajen en once puntos al Barcelona, con solo 18 por jugarse.

La crítica de Josep María Minguella

Josep María Minguella analizó en Tiempo de Juego la derrota del Barcelona que deja a los culés muy lejos del título y quiso exculpar a Xavi, señalando a los jugadores más veteranos del equipo: "Ha sido muy irregular, con momentos de muy poco nivel de juntos. Con los cambios ha mejorado pero no ha dado tiempo. Ha un desconcierto en ataque y medio campo. En defensa hubo una época que se defendía bien y hoy te hacen tres goles. No es tanto culpa de Xavi como de una plantilla desequilibrada. Hablamos de los jóvenes como Lamine y Fermín pero los que tendrían que tirar el equipo hacia arriba, no dan la talla".





Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).