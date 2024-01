Minguella 'explota' por la subasta de la servilleta con la que se fichó a Messi: "Todo lo posible"

La servilleta con la que el Barcelona fichó a Leo Messi con tan solo 13 años en el año 2000 será subastada entre el 8 y el 27 de marzo por la casa londinense Bonhams. El documento trendrá un precio de salida de 300.000 libras (348.000 euros) y es considerado como una de las piezas más importantes de la historia del fútbol.

Carles Rexach, director deportio del Barcelona, escribió con un bolígrafo azul el testo de un contrato que cambió la suerte tanto del club azulgrana como del propio Mesi, que se ha convertido en uno de los mejores jugadores del historia del fútbol.

¿Qué ponía y quiénes firmaron la servilleta?

Leo Messi nació en Rosario en el año 1987 y desde muy pequeño mostró su talento futbolístico. Y mientras juba en Newell's Old Boys Messi y su padre, Jorge, viajaron hasta Barcelona para realizar una prueba con el conjunto azulgrana. Pero las negocaciones entre las dos partes no fructiferaron después de que varios directos del Barça mostraran sus dudas. El fichaje se convirtió en debate por la cantidad de dinero que debía gastarse por un niño de tan solo 13 años.

Finalmente Messi terminaría firmando por el Barcelona tras una reunión en el cub de tenis de la Ciudad Condal, después de que Rexach sacara la famosa servilleta de papel, que tenía unas medidas de 16,5x16,6, y empezara a escribir:

"En Barcelona, a 14 de diciembre del 200 y en presnecia de los Señores Minguella y Horacio, Carles Rexach, secreatario técnico del Fútbol Club Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantegamos en las cantidaes acordadas".

Leo Messi, en un partido de LaLiga Santander, con el FC Barcelona. CORDONPRESS

Horacio Gaggioli, tras aquella prueba y primeras negocaciones que no terminaron en buen puerto, fue el agente argentino que llevó a Messi para llamar intentar llamar la atención de Carles Rexach.

Finalmente fue Joan Gaspart, presidente del Barcelona en aquel entonces, quien confirmó finalemnte el acuerdo, esta vez ya en un papel en el que se suscribió el contrato definitivo. Y el resto es historia entre el Barcelona y Messi.

Club y futbolista vivieron los mejores años deportivos de sus historias. El argentino debutó con el primer equipo en el año 2004 y conquistó un total de 17 títulos, pero fue bajo la dirección de Pep Guardiola cuando comenzó a marcar una época en el fútbol con 14 trofeos. Y Messi, hoy por hoy, es consideraro una leyenda del fútbol tras ganar su octavo Balón de Oro en el pasado mes de noviembre y después de ganar su primer Mundial con Argentina en diciembre de 2022.

La opinión de Minguella por la subasta de la servilleta

En el inicio de Tiempo de Juego Paco González preguntó a José María Minguella, que participó directamente en el fichaje de Messi por el Barcelona, por la subasta. "Tengo un cabreo importante porque esto no se hace", empezó comentando el comentarista.

Y añadía seguidamente: "La servilleta se la quedó Horacio, que era el representante de Messi. Yo siempre he defendido que se entregase al Barcelona para que estuviese en el museo y la gente la pudiese ver. He pasado un día duro porque no lo entiendo".

Leo Messi besa la Copa del mundo tras recibir el balón de oro del Mundial.EFE

Minguella iba más allá y se mostrába más contundente con la subasta y dijo: "Voy a hacer todo lo posible para que fracase. Y si no lo puedo detener espero que el dinero vaya para los más necesitados y no para el bolsillo de un aprovechado".

"La servilleta se firmó porque la familia de Messi llevaba un mes en un hotel y los directviso del Barcelona de aquella época tenían sus dudas. Pasaban los días y no aparecía ninguna solución, hasta que hablé con Carles Rexach. 'Charly' organizó un partido aquella tarde donde vimos que Messi era muy bueno no pedían ningún traspaso por él", afirmaba Minguella para concluir con la historia de la famosa servilleta que fue el primer contrato de Leo Messi.

