El Millwall prohibe al 'Daily Mail' entrar a partidos y ruedas de prensa por informar de cánticos de 'Deja que se muera' a Mateta

El Millwall ha expulsado al Daily Mail de sus partidos de fútbol y de las ruedas de prensa que organice el club después de informar el pasado fin de semana que parte de sus aficionados cantaban 'Deja que se muera' cuando el futbolista Jean-Philippe Mateta, del Crystal Palace, era atendido sobre el césped tras recibir una terrible patada en la cabeza de un rival.

Las imágenes de la patada y el tiempo que el partido estuvo detenido, con la camilla en el césped y el futbolista rodeado de operarios y con una mascarilla de oxígeno colocada, hacían presagiar una lesión grave.

El Daily Mail informó entonces que un sector del estadio comenzó a cantar 'Let him die' ('Deja que se muera'), tal como se puede apreciar en algunos vídeos difundidos a través de las redes sociales.

Al parecer, al Millwall le ha molestado el tratamiento de la noticia. Por una parte, el Daily Mail trató de contactar con Liam Roberts, el autor de la patada a Mateta, que aún no se ha pronunciado en público sobre la acción, y es donde el diario se enteró de la expulsión por parte del club británico.

Por otra parte, el Millwall acusa al periódico de no haber informado lo suficiente cuando, treinta minutos después de la patada a Mateta, los aficionados del Crystal Palace también cantaron 'Let him die' cuando el jugador local Camiel Neghli, se torció el tobillo.