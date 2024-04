La millonaria cifra que pagará un boxeador por pasarse tres libras del peso permitido

El show es algo que rodea a Ryan García y la preparación para el combate contra Devin Haney no ha estado exento de polémica. El mexicano lleva desde el momento en el que se conoció el combate provocando al estadounidense. La categoría de la pelea es superligero, por lo que el peso máximo acordado era de 140 libras, entorno a 63,5 kilogramos. Ryan García parecía que no iba a cumplir con lo acordado y le apostó al rival, que pagaría 500.000 dólares por cada libra que sobrepasase.

La pasada madrugada fue el pesaje oficial en Nueva York y como estaba previsto, el mexicano no dio el peso. Ryan García dio 143,2 libras sobre la báscula; es decir, 3,2 por encima de lo permitido. El boxeador deberá pagar 1,5 millones de dólares, tal y como prometió previamente. El combate de este sábado no se cancelará, pero si que no podrá competir por el cinturón del peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (WBC).

El tema del peso extra con el que ha llegado Ryan Garcia no es lo único que ha dado que hablar el día del pesaje. El mexicano se bebió una cerveza encima de la báscula, mientras anunciaban su peso final para el combate. A pesar de su polémica actitud, el boxeador lleva un gran historia de 24 victorias y 1 derrota (20 por KO).

El boxeador acostumbra a tener polémica alrededor de sus actos y declaraciones. El mexicano llegó a asegurar en su cuenta de Twitter que tenía evidencias de la existencia de alienígenas y ovnis, pero que nunca lo demostró cuando se lo pidieron sus seguidores en sus redes sociales.

It just keeps rolling in y’all don’t have to believe they took me here but I don’t have to prove anything to you. You aren’t the one that their whole family been threatened https://t.co/Gcwxyja384