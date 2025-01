El milagro de supervivencia del Getafe de Bordalás en Pontevedra: A cuartos con 79 pases y un 16% de posesión

En el mundo del fútbol lo que cuenta es lo que diga el marcador al final del tiempo reglamentario. Es verdad que existe una corriente romántica, aquellos para los que lo importante es jugar bien, divertir al espectador y dar espectáculo, pero al final lo que manda es el resultado y de nada sirve dominar y hacer las delicias del público si luego te vas a casa habiendo perdido.

Eso lo saben muy bien el Getafe y José Bordalás. Un técnico y un equipo acostumbrados a vivir en el alambre a los que no les importan los métodos si no el resultado. A todos les gusta jugar bien, pero si no hay los mimbres o si el partido se complica toca ponerse el mono de trabajo y sobrevivir. Da igual quién esté enfrente el Barcelona o el Pontevedra. Este miércoles los azulones firmaron un ejercicio de supervivencia en Pasarón al alcance de muy pocos.

A los azulones que acabaron con 9 futbolistas les sirvieron un gol en el minuto 2 de Álvaro Rodríguez y un 16% de posesión para meterse en cuartos. Se fueron a la calle el goleador y Diego Rico, pero no les importó. Parapetado en su área el Getafe solo dio 79 pases en todo el encuentro por 675 de los gallegos, que remataron 14 veces, 3 de ellas a portería.

Un partido que recordó mucho al que el Getafe firmó en la última jornada de la temporada 2022/2023 en Zorrilla. A los madrileños les servía el empate para salvar la categoría y que bajara el Valladolid. Ese día batieron el récord de menos pases en un partido de los últimos 10 años con solo 64 y tuvieron un 20% de posesión. Eso sí los pucelanos no tiraron a puerta y el encuentro acabó 0-0 y con el equipo un año más en Primera.