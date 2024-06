Messi: "Hoy por hoy, creo que el Inter Miami va a ser el último equipo de mi carrera"

Lionel Messi aseguró este miércoles en una entrevista con ESPN que el Inter Miami de la MLS será su último equipo antes de cerrar su trayectoria profesional. El astro argentino fue preguntado sobre esta última fase de su carrera, sobre si estaba "asumiendo que queda menos", y el periodista de ESPN sostuvo que "el mundo del fútbol no está preparado" para cuando Messi deje el fútbol.



"Creo que yo tampoco. Toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos, del día a día de los partidos... Y sí, un poco de miedo a que se termine todo siempre está", apuntó Messi.



"Fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá (al Inter Miami). El hecho de haber sido campeón del mundo ayudó mucho a ver las cosas de otra manera también. Pero no lo pienso. Intento disfrutar, por eso disfruto muchísimo más todo porque soy consciente de que cada vez falta menos y la paso bien (...). Disfruto de los pequeños detalles que sé que cuando no juegue más voy a extrañar", añadió.



A continuación se le preguntó si el Inter Miami será su último equipo antes de colgar las botas: "Sí, creo que sí. Hoy por hoy creo que va a ser mi último club", afirmó. La propia MLS se hizo eco de las palabras de Messi publicando en la red social X el siguiente mensaje: "Messi terminará su carrera en nuestra liga".

Messi terminará su carrera en nuestra liga. ?????? pic.twitter.com/AO6wJ0ZQ9d — MLS Español (@MLSes) June 12, 2024



El genio de Rosario, que en un par de semanas cumplirá 37 años, es el referente del Inter Miami, donde comparte vestuario con excompañeros y amigos del Barcelona como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.



Messi afronta además este verano la Copa América con la selección argentina, que defiende el título conquistado en 2021 ante Brasil en el estadio Maracana.