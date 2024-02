El mensaje de Simeone tras empatar en Almería: "El entrenador prepara mal los partidos de visitante"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó la falta de contundencia en ambas áreas este sábado en el empate(2-2) contra el Almería, alargando una mala dinámica fuera de casa de la que se hizo responsable, aunque contento con sus jugadores.

"El partido fue bastante claro. Empezamos muy bien, tuvimos la jugada de Barrios que no la puede controlar y se queda mano a mano con el portero, la de Memphis. No fuimos contundentes en esas jugadas que tuvimos para conducir el partido, fuimos débiles en los dos goles que nos han metido", dijo en rueda de prensa.

"No tuvimos la solidez que necesita ese tipo de acciones. Por poco del tercero que nos patean también es gol. No pudimos ser contundentes en ninguna de las dos facetas. En ataque tuvimos situaciones de gol en el segundo tiempo, con el 2-2, la de Riquelme, la de Morata dos veces. Necesitamos mejorar la parcela defensiva y seguir insistiendo en tener ocasiones. El gol llegará", añadió.

Por otro lado, el 'Cholo' apuntó que le gustó su equipo pero señaló de nuevo a esa falta de contundencia. "Las situaciones más claras las tuvimos nosotros. Me gustó la energía con la que jugó el equipo. Siempre buscando. Me gusta la intención que tuvieron, nos faltó la contundencia en la parte defensiva y en la ofensiva al final", afirmó.

"Me quedo con la energía con que el equipo jugó el partido".



"El entrenador prepara mal los partidos de visitante. Son muchos partidos, son muchos puntos perdidos y la responsabilidad es mía. Lo que les exijo sé que lo tienen, se lo voy a sacar", terminó, sobre los malos números esta temporada fuera de casa.

De Paul: "La sensación es agria pero ahora tenemos que prepararnos para la final del jueves"

Rodrigo de Paul, internacional argentino del Atlético de Madrid, confesó tras empatar a dos goles en Almería que la sensación que deja el resultado es "agria", pero abogó por convertir el "enojo" de este sábado en energía para prepararse física y mentalmente para la vuelta de semifinales de la Copa del Rey del jueves en Bilbao, que definió como "una final".

"La sensación es agria, yo ya dije que los goles a mi no me importan, lo que importa es que gane el equipo. Hoy lo intentamos pero no pudimos llevarnos los tres puntos y ahora a prepararnos para el jueves", explicó a Movistar el centrocampista, autor del segundo gol de su equipo, para quien el 2-2 final "no es un paso atrás".

Lamentó que no se pudiesen llevar los tres puntos del Power Horse Stadium y apostó por seguir peleando "porque queda un montón todavía y ahora hay que dar vuelta a la serie el jueves y vamos a poner toda la energía ahí".

Preguntado por el bajo rendimiento en los últimos partidos a domicilio, dijo que fuera de casa intentan hacer "lo mismo" que en el Metropolitano "y a veces sale y a veces no, por lo que seguramente habrá cosas que corregir porque también los números hablan y tendremos que intentar seguir mejorando".

"No queda otra ahora, por suerte tenemos revancha inmediata así que no nos da tiempo mas que a masticar esta bronca por no habernos llevado los tres puntos y saber gestionar ese enojo porque queríamos ganar y hay que utilizar dicho enojo para prepararnos física y mentalmente para el jueves porque para nosotros es una final", concluyó Rodrigo de Paul.