Melero carga explícitamente contra el arbitraje del Bernabéu: "Nos han robado; si no te quejas..."

El arbitraje recibido por el Almería durante el Real Madrid - Almería de este domingo dejó tremendamente enfadado al equipo almeriense. Las declaraciones recogidas post-partido de algunos jugadores no dejan lugar a dudas de su malestar con el trabajo del equipo arbitral.

Gonzalo Melero, en la zona mixta del Santiago Bernábeu, no pudo ser más explícito: "Nos vamos con la sensación de que nos han robado el partido, así de claro. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterlos en el partido: el penalti, el gol con la mano, el gesto, el gol anulado por un forcejeo..."

Después, pasó a cargar contra los arbitrajes de LaLiga: "Si queremos ser la mejor Liga del mundo, como se está diciendo, es que estamos a años luz. Y me cuesta decirlo y me jode, pero es que estamos a años luz. Es que no hay por dónde cogerlo. Ya van varias este año. Si no te quejas, no te ayudan, esto es así". Cabe recordar que Hernández Hernández, el árbitro del VAR, es uno de los que pasó por el yugo de las críticas de Real Madrid TV. Para Hernández Maeso, fue la primera vez que arbitra al Real Madrid.

"Nunca hemos dicho nada, pero lo de hoy ya pasa todos los límites. Es una auténtica pasada: después de el esfuerzo, de la situación en la que estamos, hacerlo todo, después de que te marquen el primero, marcar y que te lo vuelvan a anular... El fútbol español está a años luz de la Premier en este caso. Es la realidad", resumió.

Preguntado por si tuvieron la oportunidad de hablar con el árbitro sobre la polémica, Melero dijo que "el árbitro qué te va a decir. Te amenaza. El línea, amenazando; y el árbitro y el VAR se creerán que lo han hecho bien. Luego sacan el comunicado y te dicen, tres errores, claro tres errores para vosotros", finalizó.

La otra 'rajada' de Pubill y el silencio contenido de Garitano

La primera opinión recogida de un miembro de la plantilla del Almería fue el micrófono de Sergio Quirante en Dazn. Recién pitado el final del partido, y en caliente, Marc Pubill no pudo quejarse de forma más clara: "Creo que el equipo ha hecho un gran partido. Creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el partido no podía acabar así. Y así ha sido", lamentó.

Edgar tampoco pasó la oportunidad de dejar constancia de su "sensación de impotencia, de verlo clarísimo nosotros en la tele y que la decisión sea lo contrario. Que el otro equipo le pueda decir de todo al árbitro y a nosotros nos saca tarjeta por cualquier cosa. Entiendo que un equipo es el Real Madrid y el otro nosotros, pero esto es una competición que debería ser justa para todos y, a veces, cuesta verlo".

Gaizka Garitano, por su parte, optó por una prudencia contenida. El entrenador del Almería, que fue expulsado en el tiempo añadido por protestar, dijo después que "no suelo hablar de los árbitros, pero al final para poner una frase que diga yo y que estoy más caliente... Que ya lo habéis visto, este partido lo ve todo el mundo. Y a mí no es la primera vez que me pasa esto... Entonces ¿qué quieres que diga? Es que no tengo palabras para rresumir lo que ha pasado".

Garitano no quiso hablar del arbitraje ante la prensa para evitar exponerse a una sanción.

El club, a través de sus redes sociales, tiró de sarcasmo.

"Todo está más que claro", sentenció el Almería.