Medvedev se vuelve "loco" tras recibir un pelotazo de Rune

El torneo de California es uno de los tres Masters 1000 que le quedan a Daniiil Medvedev por levantar. Además, ya llegó el año pasado a la gran final, en la que cayó ante el actual campeón Carlos Alcaraz.

Lo más curioso del partido no tuvo que ver con el resultado, aunque si que ocurrió sobre la pista dura de Indian Wells. Holger Rune le dio un pelotazo a Medvedev en un golpeo en la red y al no pedirle perdón, el ruso pidió explicaciones al tenista y al juez de silla. Al término del partido habló sobre lo sucedido en rueda de prensa. "Ahora vivimos en un mundo totalmente distinto debido a las redes sociales, un mundo que nos va a acompañar durante muchos años. Hoy los buenos puntos que jugamos no se recordarán, pero lo otro sí", afirmó el número 4 del mundo.

Pelotazo de Rune a Medvedev.





"Lo que pasó en la cancha se queda en la cancha, por suerte ya terminó. La cuestión es que no le vi pedir perdón, normalmente el jugador tiende a decir lo siento, disculparse, lo que sea, pero él no lo hizo. Ahí me volví loco por un momento, me enfadé. Con Carlos, por ejemplo, suele decirme lo siento, o se lo digo yo a él, entonces queda todo hablado y listo. Tampoco creo que haya una continuación a esta historia, no hay más", añadió Medvedev.

"No tengo nada en contra de Rune, como digo, simplemente no le vi disculparse, pero después sí que se fue a por mí. No creo que haga estas cosas muy a menudo, aunque lo cierto es que es una muy buena táctica para ir contra tu oponente cuando llegas en una situación como esa, luego dices que lo sientes y te olvidas. Creo que cuando te disculpas, luego todo se olvida de inmediato, pero tampoco voy a sacar más ejemplos. En este caso no lo vi pedir perdón y me enfadé, lo siento por mi reacción, ya podéis seguir adelante", explicó su reacción ante el pelotazo.