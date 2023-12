McIlroy defiende la decisión de Jon Rahm: "Es difícil sentarse aquí y criticarle"

Rory McIlroy, uno de los golfistas más beligerantes contra el LIV Golf, elogió este jueves como jugador y como persona al español Jon Rahm, que protagonizó los titulares de todo el mundo al anunciar que dejará el PGA Tour por el controvertido tour saudí.

"Es difícil sentarse aquí y criticar a Jon, por lo gran jugador que es y por todas las experiencias que he tenido con él. Todo lo que diré es que estaré decepcionado de no jugar contra él más regularmente en el futuro", dijo el golfista norirlandés en una entrevista con Sky Sports. "Es un jugador tan bueno... Tiene mucho talento, es muy tenaz, es un gran compañero en la Ryder Cup. No tengo más que cosas buenas que decir sobre Jon", agregó.

?? Rahm: "No voy a mentir y a decir que el dinero no ha sido una de las causas"



?? Se convierte en el deportista español mejor pagado de la historia tras firmar con el LIV Golf de Arabia Saudí



?? Cobrará 550 millones de euros en 4 añoshttps://t.co/OomHLbBzwH — Tiempo de Juego (@tjcope) December 8, 2023

En ese sentido, McIlroy se mostró convencido de que Rahm estará en la próxima Ryder Cup, una posibilidad que ahora está entre interrogantes ya que varios jugadores del tour saudí, como su compatriota Sergio García, perdieron esa opción por el conflicto del PGA Tour y el DP World Tour con el LIV Golf. "Jon estará en el Bethpage en 2025. Debido a esta decisión el tour europeo tendrá que reescribir las reglas de elegibilidad para la Ryder Cup. No hay duda sobre eso: desde luego yo quiero que Jon esté en el próximo equipo de la Ryder Cup", afirmó.