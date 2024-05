Mbappé: "Cuando era niño era fan del Milan; si un día voy a Italia, jugaré para ellos"

El delantero francés del París Saint-Germain Kylian Mbappé se alzó con el premio al mejor jugador del año en la edición europea de los 'Globe Soccer Awards' entregados este martes en Cerdeña. El delantero francés habló en la gala sobre un posible futuro en Italia y manifestó su amor por el Milan, diciendo que "Cuando era niño era fan del Milan; siempre digo que si un día voy a Italia, jugaré para ellos. Nunca sabes lo que puede pasar".

Parece muy claro que en los próximos días se anunciará el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, después de que la estrella francesa anunciase su marcha del PSG al no aceptar la oferta de renovación.



Una gala en la que el centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, fue designado mejor jugador de la temporada 2023/24 de LaLiga EA Sports. "Es un honor recibir este premio y siento mucho no poder estar allí para recogerlo en persona, pero ya sabéis que me estoy preparando para la final de la Liga de Campeones", señaló Bellingham en un video.









Quien sí acudió en persona al lujoso hotel Cala di Volpe de la Costa Esmeralda fue el delantero Kylian Mbappé, que recibió el trofeo al mejor jugador del año de manos del delantero polaco del Barcelona Robert Lewandowski.



El Manchester City, que se proclamó este curso campeón de la Liga inglesa por cuarta vez consecutiva, fue designado mejor equipo masculino del año, mientras que en la categoría femenina el ganador fue el Barcelona, que el pasado sábado se coronó en Bilbao campeón de Europa por tercera vez, la segunda de manera seguida.



El premio al mejor entrenador del año fue para el español Xabi Alonso, que llevó al Bayer Leverkusen alemán a un histórico doblete tras proclamarse campeón de Liga, sin perder ni un solo partido, y de Copa.



El preparador del Girona, Míchel Sánchez, que llevó al conjunto catalán por primera vez en su historia a la Liga de Campeones tras concluir el campeonato español en tercera posición, fue galardonado como el mejor entrenador de la temporada 2023/24 de LaLiga EA Sports.



El jugador del Barcelona Lamine Yamal fue premiado por partida doble. Fue designado jugador emergente del año en los Globe Soccer Awards y mejor jugador sub-23 de la temporada en LaLiga EA Sports.



Completaron la lista de galardonados el jugador de Osasuna Jesús Areso, que firmó el mejor gol del curso 2023/24 en la liga española.