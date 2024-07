El mayor bochorno de los Juegos Olímpicos: Sudán del Sur debuta con polémica

Lío con el himno de Sudán del Sur

El Sudán del Sur-Puerto Rico, del grupo C del torneo de baloncesto de París 2024, que se disputa este domingo en el Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, en las afueras de Lille, arrancó no sin cierta polémica, ya que a la hora de sonar los himnos no lo hizo en su totalidad el del país africano, provocando el malestar de sus jugadores y de algunos de sus compatriotas en las gradas.

En el momento en el que se cortó, antes de tiempo, el himno de Sudán del Sur, país que hace unos días festejó el tercer aniversario de su independencia, su estrella, el pívot Wenyen Gabriel, mostró su enojo de forma clara, antes de abandonar la cancha.

Erreur technique et mauvais hymne pour le Soudan du Sud, mais que dire de cette réaction du public ??



Le meilleur de #Paris2024, c'est à suivre sur Eurosport et Max pic.twitter.com/zoasuTHeBs — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 28, 2024

En esos momentos de confusión general, el público presente y los jugadores -y el cuerpo técnico- de Puerto Rico reaccionaron de forma magistral; brindando una ovación cerrada a los jugadores africanos, que, pase lo que pase en este torneo, serán recibidos como héroes en Yuba, la capital de su país, después de la cita olímpica. El himno se repitió desde el principio, sonó en su integridad, Gabriel retornó a cancha; y, superada la controversia, el partido arrancó en el Pierre Mauroy.

Disculpas con Corea del Sur

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha enviado una carta al Gobierno surcoreano disculpándose por el error durante la ceremonia de inauguración de París 2024 en la que los presentadores se refirieron a su país con la denominación que se usa para Corea del Norte.

Durante la inauguración del viernes, cuando llegó el turno de presentar a los ocupantes del barco que navegó sobre el Sena llevando a la delegación surcoreana, se anunció en francés e inglés al equipo del país asiático como "República Popular Democrática de Corea", designación oficial de Corea del Norte y no del Sur, cuya denominación es "República de Corea".

El subtitulado de la transmisión que se vio en televisión y se mostró en pantallas gigantes a lo largo del Sena mostró correctamente "República de Corea" en inglés. No es la primera vez que se produce un incidente de este tipo a la hora de presentar en unos Juegos Olímpicos a estos dos países, que técnicamente siguen en guerra, puesto que el conflicto que los enfrentó entre 1950 y 1953 se cerró con un alto el fuego en vez de un tratado de paz. En Londres 2012, la selección norcoreana de fútbol femenino abandonó el terreno de juego como protesta después de que el equipo fuera presentado por error en el videomarcador del estadio con la bandera de Corea del Sur.

Positivo de una boxeadora nigeriana

La Agencia Internacional de Controles (ITA) ha denunciado este domingo una aparente violación de las normas antidopaje de la boxeadora nigeriana Cynthia Temitayo Ogunsemilore, informó en un comunicado. El organismo ha precisado que se ha detectado este resultado por la sustancia prohibida furosemida (clasificada como diurético y agente enmascarador según la lista de prohibiciones de la AMA) tras un control fuera de competición al que fue sometida el pasado día 25 en París.

La púgil africana fue informada del caso y suspendida provisionalmente hasta que se resuelva el asunto, con lo que no podrá competir, entrenarse ni participar en ninguna actividad durante los Juegos Olímpicos. La deportista nigeriana, no obstante, tiene derecho a impugnar la suspensión provisional ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y a solicitar el análisis de la muestra B.