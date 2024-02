Max Strus obra el milagro con un triple sobre la bocina desde su propio campo

El exjugador de Miami Heat, Max Strus, firmó una de las grandes jugadas de la temporada. Los Mavericks, que habían forzado previamente una pérdida de balón, se pusieron por delante en el marcador con una canasta de P.J. Washington a pase de Luka Doncic y con solo 2.6 segundos por jugarse.

Sin tiempo muerto, a los Cavaliers solo les quedaba aferrarse a un milagro y Strus se lució con un triplazo a la carrera y desde su propio campo que provocó la locura del Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland y la incredulidad de los Mavericks. Según las estadísticas oficiales de la NBA, este tiro de ganador de Strus desde 17,86 metros es el segundo más lejano desde que comenzaron a registrarlo en la temporada 1997-1998. El más lejano es uno de de Devonte' Graham para los Pelicans en 2021 desde 18,68 metros.

Strus acabó el encuentro con 21 puntos y un fabuloso 7 de 10 en triples, pero el mejor de los Cavaliers fue Donovan Mitchell con 31 puntos. Ese toque de genialidad en el último suspiro hizo inútil el partidazo de Doncic, al borde de un triple-doble monumental con 45 puntos, 9 rebotes y 14 asistencias y los 30 puntos de Kyrie Irving.

In honor of Max Strus' halfcourt game-winner... Check out the LONGEST game-winners the NBA has seen since 2014 ?? pic.twitter.com/OeSYOBLLVO

Después de la enorme decepción y el gran enfado por el polémico final ante los Knicks (los árbitros reconocieron posteriormente un error muy grave que les costó el partido a los Pistons), el equipo de Detroit se desquitó venciendo a los Bulls y cortando su racha de seis derrotas consecutivas. Cade Cunningham (26 puntos) fue el mejor de los Pistons. DeMar DeRozan y Nikola Vucevic anotaron 25 puntos por cabeza en Chicago.

Anthony Edwards (34 puntos) y Rudy Gobert (13 puntos y 17 rebotes) se dieron la mano en los Wolves ante la ausencia del dominicano Karl-Anthony Towns para vencer sin mayores problemas a unos Spurs con cinco derrotas seguidas Victor Wembanyama consiguió 17 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 4 tapones. En el 'debe' le quedó un gris 5 de 13 en tiros de campo y 5 pérdidas de balón.

Tres jugadores de Boston, que tiene claramente el mejor fondo de armario de la liga, lograron más de 20 puntos: Jaylen Brown (31 puntos y 6 rebotes), Jayson Tatum (muy cerca del triple-doble con 29 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias) y Kristaps Porzingis (23 puntos y 12 rebotes). Ni siquiera una noche pésima desde el triple (5 de 22) frenó a los Celtics, que aplastaron a los Sixers en el rebote por 56 a 28. Tyrese Maxey (32 puntos) encabezó a unos Sixers claramente a la baja y que con un alarmante 4-8 desde que se lesionó Joel Embiid.

JT and JB combine for 60 points to lead the way as the 1st-place @celtics win their 9th in a row ???? Brown: 31 PTS (11-14 FGM), 6 REB Tatum: 29 PTS, 11 REB, 8 AST pic.twitter.com/UlaBFlLWd3

Chris Paul (9 puntos) volvió tras casi dos meses fuera y los Warriors firmaron la duodécima derrota seguida de unos Wizards en coma que ya comparten el peor balance de la liga con los Pistons (ambos 9-49). El mejor de los Warriors fue Klay Thompson con 25 puntos mientras que para los Wizards destacó de nuevo Kyle Kuzma con 27 puntos y 12 rebotes. El español Usman Garuba no fue convocado por Golden State.

¿Ya están aquí los Bucks que todo el mundo se imaginaba en verano? Todavía es pronto para saberlo, pero Milwaukee ha acumulado tres victorias en tres partidos desde el All-Star. De 49 puntos iban ya ganando en el tercer cuarto estos Bucks con Antetokounmpo (24 puntos y 8 rebotes) y Damian Lillard (23 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias) como referentes y sin tener que jugar más de 25 minutos. Miles Bridges (17 puntos) fue el más productivo de unos Hornets muy tristes con solo 26 puntos en total al descanso.

También han cogido carrerilla los Heat, que llevan cinco triunfos consecutivos y todos ellos han llegado lejos de Miami. Les queda la guinda en esta gira con el regreso a Denver en dos días para medirse a sus verdugos en las pasadas Finales de la NBA. Jimmy Butler, de vuelta tras su sanción, aportó 22 puntos y 9 asistencias. Anfernee Simons destacó con 26 puntos en Portland.

Shai Gilgeous-Alexander (31 puntos y 8 rebotes) se puso una vez más al timón de unos Thunder fascinantes y lanzados con seis triunfos seguido y que comparten el primero puesto del Oeste con los Timberwolves. Alperen Sengun (23 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias) destacó en unos Rockets virtualmente descartados de la lucha por el 'play-in' en el Oeste.

SGA popped off for 31 PTS to lead the Thunder to their 6th win in a row ??



This is the third time that SGA has had a seven consecutive game streak of 30+ points with the Thunder. He joins Kevin Durant as the only players in OKC history to accomplish this three times ?? pic.twitter.com/L656JT0dEL