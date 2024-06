Maverick Viñales se pasa a KTM

La marca austriaca KTM confirmó este jueves que el piloto español Maverick Viñales y el italiano Enea Bastianini serán los componentes del Red Bull KTM Tech 3, su segundo equipo en la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo.

?? BREAKING ??@Bestia23 and Maverick Viñales will join @Tech3Racing next season ??#MotoGP2025pic.twitter.com/sYp23YfUCV