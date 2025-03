El 'matiz' para Tomás Guasch por el que el Barcelona ganará LaLiga frente al oficio del Real Madrid: "Es que es un matiz histórico"

Tomás Guasch se aventuró con el devenir de LaLiga en Primera División cuando quedan tan solo nueve jornadas para la conclusión del campeonato.

El Barcelona es líder por encima del Real Madrid con tres puntos de distancia, 27 puntos en juego y todavía un enfrentamiento por delante directo entre ambos en el Estadio de Montjuic.

La distancia es corta pero las sensaciones son bien diferentes. En El Tertulión de Tiempo de Juego de este domingo, se analizó amplio y largo el momento que viven ambos clubes: mientras la opinión general sobre el juego del Barça es la de que su estilo es solvente y en plena forma, el Real Madrid transmite mucho más sufrimiento y menor solvencia con sus victorias.

LaLiga Los jugadores del Barcelona celebran con Lewandowski el tercer gol ante el Girona

Para muestra, los partidos que ambos jugaron en la jornada 29: mientras que el Barcelona no sufrió y goleó a un Girona que no supo inquietar al equipo entrenado por Hansi Flick, el Real Madrid siempre anduvo con problemas para imponerse a un Leganés donde el protagonista fue el colegiado, que señaló un penalti a favor del conjunto blanco y pitó una falta con la que Mbappé anotó el gol de la victoria.

LA GRAN PREGUNTA CON LA DIFERENCIA ENTRE BARCELONA Y REAL MADRID

Por todo lo que está sucediendo, Tomás Guasch en compañía de Emilio Pérez de Rozas se unieron a la gran pregunta de Deportes COPE: ¿Qué va a triunfar en esta Liga: el buen juego del Barcelona o el oficio del Real Madrid?

Guasch optó por tomárselo con humor: "Hay que reírse, querido", avisó antes de hablar de un matiz "histórico" por el que cree que el Barça saldrá ganador del campeonato liguero.

"Lo va a ganar el Barça, sin duda y establecerá, matiz, una marca única en el deporte mundial, no en el fútbol: ganará su segunda Liga de las palancas ficticias". Guasch quiso recordar, que la primera Liga de las palancas que ganó fue "inscribiendo a Koundé, Lewandowski, Raphinha, ¡renovando incluso a Migueli, San Epifanio y Epi! Trampeando, vamos". Y esta segunda Liga de las palancas, sería "esta de Dani Olmo, Víctor y el volante todoterreno Uribes", presidente del CSD que permitió la inscripción de Dani Olmo. "¡Y pinta insuperable!. No convence ni al auditor del club. ¡Qué arte tiene!".

En cuanto a la posición en la que pueda terminar el Real Madrid, será "segundo, probablemente. Y primero de los tontos útiles que hacen posible esta Liga de 'miau-miau, marra-miau'", sentenció su hilarante análisis.

Alamy Stock Photo Vinicius Junior (Real Madrid) visto durante el partido de fútbol del campeonato español La Liga EA Sports entre Barcelona vs Real Madrid, más conocido como El Clásico, jugado en el estadio Olímpico de Montjuic

Emilio Pérez de Rozas, por su parte, prefirió separar el momento de juego de ambos equipos con lo que dicta la clasificación a estas alturas de la temporada: "Cuando hablamos del buen juego del Barça, parece que solo sea eso, buen juego del Barça. Y ahora soy un poquito Pedrito Martín: en las nueve últimas jornadas, el Barça ha sumado 27 puntos y el Real Madrid ha sumado 17", a lo que añade otro dato más determinante: "Y en esas mismas jornadas, en las nueve últimas, el Barça ha metido 30 goles, mientras que el Madrid ha metido 15".

"O sea", concluye Pérez de Rozas, "que no solo es postureo, no solo es solo tiki-taka, no solo es agradar jugando a fútbol, sino que es ganar y sumar muchos más puntos y goles que el Real Madrid".

A lo que hay que añadir otro componente más: de los nueve partidos que le restan al equipo azulgrana, seis los juega en Montjuic y tres los juega fuera de casa, por el permiso que pidió a LaLiga, con la vista puesta en su momento de poder jugar en el Camp Nou durante la segunda vuelta: "La verdad es que hay una gran diferencia, eh. Es muy difícil que se te escape esto", resumió dando por próximo vencedor de LaLiga al equipo culé.