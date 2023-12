"¿A Matías Prats esto se lo hacen?": La respuesta de Isaac Fouto que provocó esta reacción de Juanma Castaño

La polémica de la jornada dejó mucho que valorar para Tiempo de Juego. De hecho, a pesar de que el plato fuerte, el FC Barcelona - Atlético de Madrid monopolizó el programa, el resto de encuentros también dejaron sus jugadas que están en el aire. Juanma Castaño no quiso que se quedaran en el tintero sin ser comentadas, por eso le preguntó a Isaac Fouto por ellas. La respuesta que dio el periodista no tuvo parangón y provocó una gran reacción de todos los tertulianos que estaban este domingo por la noche presentes y puedes escuchar aquí.

Siendo el partido principal, también tuvo un claro protagonista principal: Joao Félix. El portugués había provocado un posible penalti de Mario Hermoso. El atacante recibió en el corazón del área un balón enviado desde el perfil izquierdo del ataque azulgrana. El delantero se adelantó a la marca del experico y puedo colocar la puntera de su bota para conectar un remate. Sin embargo, este le salió muy centrado y Jan Oblak atrapó el esférico con una buena intervención. Una vez había golpeado, el defensa le pisó el pie con el que conectó el disparo. Ese es el susto.

La respuesta de Fouto

Más discrepancias creó la acción del gol anulado al Villarreal. La jugada polémica del encuentro llegaba justo en el descuento, cuando Ben Brereton marcaba a Dmitrovic, pero le pitaban una falta previa a Kike Salas en la carrera. En el minuto 95, anotaba su primer gol en España y le daba la victoria al Submarino Amarillo en el último minuto del encuentro.

Sin embargo, el tanto se revisó con el VAR por una posible falta del jugador internacional chileno sobre Kike Salas antes de perfilar el disparo del gol. El colegiado del partido, Isidro Díaz de Mera Escuderos, se marchó al monitor para ver la posible falta. Y la jugada, decisiva, acabó siendo anulada.

El entrenador del Submarino destacaba que "el VAR no se ha creado para esto" y que "el árbitro estaba al lado y ha dado gol": "Entra para complicar la situación y no es lógico. Hay que utilizar el VAR correctamente, porque te condiciona absolutamente. Está habiendo muchos errores, este no es el primero. El corporativismo arbitral parece que dicta que hay que echarle cuenta al VAR en cuanto hay una llamada.

No estoy de acuerdo con lo que ha pasado. Tendríamos que haber ganado este partido. Es fútbol". El afectado, Kike Salas, expuso que "sigo la carrera, me tocan por detrás, no puedo continuar, me caigo si no puedo continuar la carrera, veo que es falta".

"¿A Matías Prats esto se lo hacen?"

Brereton Díaz enfiló hacia el área y, en su carrera junto a Kike Salas, el central se fue al suelo después de trastabillarse por el contacto con el delantero, que finalizó colando el balón entre los pies de Dmitrovic para firmar el que iba a ser su primer gol de amarillo y el cuarto triunfo seguido con Marcelino.

Pero el VAR lo frustró todo. El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, aseguró tras el gol anulado a su equipo a instancias del VAR en el campo del Sevilla, cuando el choque estaba a punto de acabar que la decisión supone un robo y cargó contra la manera en la que se usa esta herramienta.

SEVILLA, 03/12/2023.- Ben Brereton Diaz, delantero chileno del Villarreal ante Marko Dmitrovic (d) guardameta serbio del Sevilla durante el partido de LaLiga de fútbol que Sevilla FC y Villarreal CF disputan este domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. EFE/José Manuel Vidal





"Nos han robado claramente dos puntos", explicó, "es indignante, la persona del VAR no tiene ni que llamarle": "Es incomprensible, el VAR es una herramienta para minimizar errores, no para maximizar errores. Es una jugada en la que chocan dos jugadores que van en carrera, en la que el que intenta defender golpea a nuestro jugador, pero, fuera de que sea o no sea, no es una jugada clarísima ni flagrante en la que el árbitro se haya equivocado y el VAR le corrija, que es para lo que está el VAR". Pero lo mejor fue cuando Juanma Castaño preguntó por esta acción a Isaac Fouto. El periodista tuvo esta reacción.