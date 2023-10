Mateu Lahoz valora la actuación del Gil Manzano en el Clásico: "Otro fútbol cantaría"

El Clásico del fútbol español y del fútbol mundial ha dejado muchos detalles para analizar y en Tiempo de Juego no nos hemos demorado en hacerlo. El ex árbitro internacional, Mateu Lahoz, ha hecho una valoración propia sobre el gran trabajo realizado hoy en el campo por Gil Manzano.

Un síntoma de la buena actuación arbitral es escuchar a los protagonistas del partido en las entrevistas que hacen después del pitido final. Tanto el entrenador del Barcelona como el entrador del Real Madrid han sido preguntados por la actuación de Gil Manzano y ninguno de los dos han hecho valoraciones negativas sobre su actuación, al margen de algunas jugadas polémicas que han existido en el encuentro.

Los técnicos del Real Madrid y FC Barcelona, Carlo Ancelotti y Xavi Hernández durante el partido de LaLiga | EFE





Desde el lado culé se reclama un penalti en la primera parte sobre Araujo de Tchouaméni. El central del Barcelona intentó rematar un balón que venía centrado desde el córner y el centrocampista francés agarra claramente al jugador uruguayo. Para el árbitro y para el VAR no hubo suficiente contacto como para señalar la pena máxima a favor del equipo catalán.

Desde el lado madridista se reclama otro penalti que vuelve a tener como protagonista a Ronald Araujo. Eduardo Camavinga sustituyó a Ferland Mendy y en una de sus primeras jugadas del partido por banda izquierda, el francés, que actuaba como lateral izquierdo, se internó en el área y se tiró el balón en largo. El central Uruguayo obstaculizó a Camavinga y le hizo caer con el cuerpo sin posibilidad de jugar el balón. Una vez más, Gil Manzano y el VAR decidieron que el contacto no era suficiente para señalar la pena máxima y el partido continuó.

Gavi valora el Clásico

El centrocampista Pablo Martín Páez Gavira 'Gavi' fue el jugador más destacado del partido por parte del conjunto catalán y aseguró en rueda de prensa que su equipo "mereció más" por los méritos del Barcelona en la primera parte: "Me voy con malas sensaciones, creo que nos merecimos el partido, pero es una pena lo ocurrido en dos acciones, pero la Liga es muy larga y toca seguir", afirmó.

También quiso destacar el esfuerzo de todos los jugadores y dio mucha importancia al primer gol encajado por el Barcelona en la segunda parte: "Al final todo son detalles y el primer gol ha marcado la diferencia. No podemos estar empanados -en esa acción-, eso nos ha hecho venirnos abajo al final", dijo. Es importante recordar que el gol llegó en uno de los primeros acercamientos del Real Madrid en el partido y que no tuvo ocasiones claras en toda la primera parte.

El centrocampista agradeció las felicitaciones de la afición y de los propios periodistas por su gran actuación en el mejor partido de fútbol a nivel mundial, pero afirmó que "no le sirve de absolutamente nada" su buen desempeño en el partido si al final el resultado les da como perdedores del encuentro.

Bellingham resuelve el cásico

El jugador inglés no hizo su mejor partido como jugador del Real Madrid y a pesar de ello fue determinante un día más. Jude parecía incómodo, sobre todo en una primera parte donde no pudo desarrollar su juego y en la que el Real Madrid no generó ni una sola ocasión de peligro.

El centrocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham celebra su gol junto a sus compañeros durante el partido de LaLiga |EFE

Ya en la segunda parte y con la entrada de Camavinga y Joselu en el campo, el partido cambió radicalmente en la faceta ofensiva del equipo blanco. En el minuto 69' un rechace en un córner y un tremendo latigazo desde fuera del área por parte del jugador inglés empataron el partido para el conjunto merengue. A raíz del empate, el Real Madrid creyó en la victoria y el Barcelona se echó un poco para atrás con la entrada de Oriol Romeu al terreno de juego.

Ya en el tiempo de descuento, un centro lateral de Carvajal y un rebote en Luka Modric volvieron a habilitar a Jude para hacer su segundo gol del partido y dar una nueva victoria al Real Madrid. El meta del Barcelona Marc André Ter Stegen admitió que el inglés Jude Bellingham, con sus dos goles, cambió el rumbo del partido a favor del Real Madrid: "Ha cambiado el partido con sus dos goles".