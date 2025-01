Mateu Lahoz, sobre si Bellingham debió repetir el penalti por la posición de Dimitrievski: "Te mete en un marrón"

Minuto 51 del partido entre el Valencia y el Real Madrid, con 1-0 a favor del equipo che. Barrenechea se confía con el balón, que lo pierde ante Vinicius. El brasileño mete un buen pase para Mbappé, que cae cuando pisa área por un empujón de Tárrega. César Soto Grado pita penalti y el VAR lo da por bueno.

Después de ver quién lanzaba la pena máxima en el equipo madridista, Bellingham ejecuta la pena máxima y estrella el balón contra el poste. El VAR, sin embargo, revisó la jugada porque el portero del Valencia, Dimitrievski, tenía los dos pies por delante de la línea de gol, pero desde la sala VOR se dio por buena la acción y el penalti no se repitió.

Pese a todo, muchos oyentes de Tiempo de Juego se preguntaban por qué los árbitros no decidieron repetir el lanzamiento de penalti estando el portero macedonio adelantado: si el portero se adelanta y el balón va al palo o fuera, ¿es legal?

CORDONPRESS Jude Bellingham falló un penalti para el Real Madrid en Mestalla

Mateu Lahoz, a petición de Paco González, explicó lo que provocó la decisión definitiva de Soto Grado y el resto de equipo arbitral.

"En este caso, el protocolo del VAR te mete 'en un marrón'. Y lo explico. El VAR debe interpretar que si ese movimiento de Dimitreski provoca que Jude Bellingham ajuste tanto su lanzamiento, que en este caso vaya al palo, fuera o al larguero, sí que podría, en este caso, llamar al colegiado para que él lo viese y comprobar si interpreta exactamente lo mismo", explicó.

"Me parece que el VAR de hoy en día, que prácticamente no permite interpretar mucho a los árbitros cuando van a la pantalla, porque tergiversan la realidad con la cámara lenta y demás, me parece que es ir demasiados pasos adelante para que en este caso, por lo de Dmitreski, se hubiese repetido".

"Dependiendo del VAR, se podría llegar incluso a mandar a repetir, pero lo normal es que no se haga nunca. Nunca se ha hecho. Yo nunca lo he visto, pero sí que es verdad que en el protocolo VAR y en el apartado del reglamento te permite esa interpretación", aclaró.

Pedro Martín recogió el guante de Mateu Lahoz concluyendo que "si no pasa nada, no interviene el VAR. Pero si interviene el árbitro, lo puede anular perfectamente", pero "tiene que intervenir el árbitro directamente, no el VAR".

LA JUGADA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PORTERO

Santi Cañizares, en condición de exportero, quiso explicar por qué el portero del Valencia pierde la posición sobre la raya que exige la normativa: "Desde el prisma del portero, cuando un tipo como el lanzador tira la pierna atrás y es lento a la hora de chutar, al portero la ansiedad le hace salir de la raya, como ha sucedido".

"Ahora bien, Bellingham ha chutado mirando al portero, entonces lo que ha tratado es de ajustar la pelota porque ha visto que el portero le ha aguantado, y le ha salido bien a Dmitreski porque si le hubiera tocado, hubiera tenido que repetir el penalti".

"Yo, para mí, lo que está mal es la norma. No puedes desde el VAR, yo creo, interpretar todo eso como bien dice Mateu. Ahora bien, la norma yo creo que habría que darle una vuelta. Es decir, si la pregunta es ¿ha influido Dmitreski en que falle el penalti Bellingham? No me cabe ninguna duda", sentenció Cañizares.