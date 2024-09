Mateu Lahoz opina sobre el penalti pedido por Vinicius por manos de Llorente: "Imposible"

El Real Madrid consiguió una victoria importante ante el Real Betis, al que derrotó 2-0 gracias a dos goles de Kylian Mbappé, el segundo desde el punto de penalti. Con estos tres puntos, los blancos vuelven a estar a cuatro puntos del liderato del Barcelona, que este sábado goleó 7-0 al Real Valladolid con un Raphinha estelar con tres goles.

EFE MADRID, 01/09/2024.- El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé celebra su gol durante el partido de la cuarta jornada de LaLiga entre el Real Madrid y el Real Betis, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez

El conjunto de Ancelotti no hizo una buena primera parte, en la que estuvo gran parte de ella dominado por el Betis, pero todo cambió tras el descanso. En la segunda, el Madrid dominó casi por completo el juego, llegó con mucho más peligro y logró los dos goles de la estrella francesa. El primer tanto lo hizo al marcar en un mano a mano ante Rui Silva, después de un pase espectacular de Valverde de tacón. El segundo lo logró al transformar un penalti cometido por el portero bético sobre Vinicius.

La polémica del partido

En el minuto 52 de partido Vinicius encaraba a Sabaly, se internaba en el área del Betis y con el exterior del pie derecho intentab poner un centro que fue cortado con la mano por Diego Llorente. Los jugadores del Real Madrid reclamaron a Alberola Roja el penalti, pero el colegiado no señaló los once metros porque la intención del jugador verdiblanco no era la de cortar el pase.

El público del Santiago Bernabéu también reclamó la pena máxima, pero ante la negativa de Alberola mostraron su descontento con una gran pitada

EFE Kylian Mbappé celebra su doblete contra el Betis.

Mateu Lahoz juzgó la mano de Llorente

En Tiempo de Juego, Manolo Lama narró la polémica jugada en el área del Betis y Mateu Lahoz, comentarista arbitral del programa dio su opinión: "Parece muy cercana al cuerpo y Vinicius estaba muy cerca. Es una posición más natural, imposible. El problema es que el Comité considera natural que te las pongas atrás, en la espalda. Que se lo digan al pobre Diakhaby, que cuando Militao se le cayó encima tenía las manos atrás".

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).