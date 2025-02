Mateu Lahoz aclara toda la polémica del Espanyol - Real Madrid: "Estaban locos"

El Real Madrid perdió este sábado 1-0 ante el Espanyol de manera sorprendente tras un gol de Carlos Romero cerca del final del partido y que deja la cabeza de LaLiga muy apretada. El Atlético de Madrid ganó 2-0 al Mallorca y se colocó a solo un punto del equipo blanco; y el Barcelona hizo lo mismo ante el Alavés, al que derrotó gracias a un solitario gol de Lewandowski que deja a los azulgranas a tres puntos del liderato.

El partido además dejó la lesión de Rüdiger. El central alemán tuvo que ser sustituido en la primera parte y sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Este problema provocaría que no jugaría el derbi del sábado y los dos partidos de dieciseisavos ante el Manchester City. Esta baja hará que, en principio, sea Tchouameni y Asencio los centrales para la eliminatoria que decidirá el pase a los octavos de final de la Champions League.

EFE Modric y Bellingham se lamentan tras la derrota del Real Madrid contra el Espanyol.

El partido en Cornellá provocó un enfado tremendo del madridismo con el árbitro, Muñiz Ruiz; y con Iglesias Villanueva, árbitro del VAR, por varias jugadas polémicas. Primero, por el gol anulado a Vinicius en la primera parte, que no subió al marcador por una falta previa de Kylian Mbappé a Pol Lozano. En la repetición se pudo ver al francés y al futbolista del Espanyol agarrándose en el momento de entrar en el área, hasta que al final el madridista empuja a su defensor para quitárselo de encima.

Pero la gran polémica llegó en el minuto 60, cuando Kylian Mbappé comenzó una gran carrera hacia campo contrario hasta que Carlos Romero se tiró a por él para derribarle con una fuerte entrada. Muñiz Ruiz dejó acabar la jugada y acabó sacándole la tarjeta amarilla a Romero, pese a que en la repetición se pudo ver cómo le clavó los tacos en el gemelo. Esa decisión acabaría siendo clave porque, no solo el Espanyol pudo acabar con once futbolistas, sino que además Carlos Romero acabaría marcando el único gol del partido.

Entrada de Carlos Romero sobre Kylian Mbappé

la opinión de mateu lahoz sobre las polémicas

Este domingo, el ex árbitro Mateu Lahoz quiso hablar en Tiempo de Juego sobre las polémica de este partido. Sobre la clara roja que no vio Carlos Romero, Mateu dijo que: "La jugada de ayer lo tiene todo. Los jugadores del Madrid estaban locos porque eso pasa, los que hemos tenido la suerte de empezar en el césped, cuando los compañeros huelen a sangre, cuando ven que ha podido haber una jugada de lesión a un compañero, son los primeros en este caso que se vuelven locos. Y ya te digo que es una situación muy difícil de entender, sobre todo cómo recuperar posición, cómo muestra la amarilla y en este caso Ancelotti estuvo perfecto en la rueda de prensa, hablando también del Espanyol, de los méritos deportivos, pero de algo que es totalmente inexplicable. Me sabe fatal porque llevamos 15 meses que te avisé, el CTA de la Real Federación Española está en un callejón sin salida".

Mateu también comentó el gol anulado a Vinicius por una falta previa de Mbappé: "Al final el gol de Vinicius el problema que tiene es que el árbitro, justo cuando Vinicius está haciendo el recorte, le pilla en la jugada y yo creo que él ve la última acción de Kylian. En este caso no quiso ver el origen, él vería el último gesto de Kylian Mbappé y ahí sí que pudo entender que desde su perspectiva anula el gol y el VAR no tenga más maniobra que considerar que la decisión del árbitro no es un error grave y manifiesto y que por lo tanto lo puede sostener".