Matan a tiros a plena luz del día a un internacional ecuatoriano

El jugador ecuatoriano del Barcelona Sporting Club Mario Pineida fue asesinado a tiros en las calles de Guayaquil (Ecuador) por dos hombres en una motocicleta en un ataque en el que también falleció una mujer que lo acompañaba y quedó gravemente herida otra.

"A nuestros socios e hinchas: Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra", informó el club ecuatoriano en su cuenta oficial de 'X'.

El Barcelona señaló que "esta lamentable noticia" ha dejado "profundamente consternados" a todos los que forman "parte de la institución" y que llena de luto a la "familia barcelonista". "En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor", sentenció.

Mario Pineida fue nueve veces internacional con la selección ecuatoriana y formó parte de dos selecciones de la Copa América. Jugó en Independiente del Valle colombiano y también pasó por el Fluminense de Brasil. "Llegó en 2016. Hizo historia para siempre. Dos títulos (ligas ecuatorianas), dos semifinales de Libertadores. Con garra, entrega y amor por la amarilla. Mario se ganó se parte de la historia del Ídolo. Por todo y más, te recordaremos siempre, Marito", añadió el club amarillo.

La policía ha abierto una investigación sobre el ataque, que se produce en medio de una escalada de la violencia en el país sudamericano. Pineida fue acribillado a plena luz del día en una concurrida calle de Guayaquil y las imágenes de su cuerpo tirado junto a una carnicería han recorrido el mundo. La ciudad es el epicentro de una crisis de violencia sin precedentes que vive el país andino por parte del crimen organizado.

El máximo dirigente del Barcelona había emitido horas antes un comunicado contra un grupo de jugadores enfrentados a la junta directiva por pagos pendientes, y, en ese mensaje, Alvarez señalaba que él había incluso pagado con su dinero escoltas privados a un futbolista de la plantilla que tenía amenazas de muerte, sin especificar quién de todos.

En lo que va del año se han registrado al menos cuatro ataques armados contra futbolistas de clubes profesionales de Ecuador, entre ellos el ocurrido el pasado 19 de septiembre cuando fue asesinado en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, el centrocampista Jonathan 'Speedy' González, del club 22 de Julio, que disputa la segunda división en el país.