La mascota del City denuncia a Haaland por causarle una conmoción cerebral

Erling Haaland, la gran estrella del Manchester City, habría sido denunciado por una mujer que le acusa de causarle un presunto latigazo cervical y una conmoción cerebral antes del partido de la Premier que enfrentó a su equipo con el Southampton el pasado 26 de octubre en el Etihad Stadium. Lo curioso es quién le acusa y cómo se produjeron los supuestos hechos.

Y es que la denunciante es la persona que se encontraba dentro del extraterreste 'Moonbeam', la mascota citizen. La mujer recibió un par de golpes en la parte posterior de la cabeza mientras posaba para una foto, que en un primer momento pensó que se debía a un balonazo, y tuvo que acudir al hospital: "Estaba bastante molesta, lloraba y me dolía la cabeza, creo que estaba en shock", habría declarado.

Sin embargo, según apunta el diario The Sun, todo se debe a un golpe que Haaland le propinó. Una investigación del club habría absuelto al delantero noruego antes de que el City decidiera prescindir de la chica, que ganaba unas 100 libras por partido, como trabajadora. Esta que no ha querido revelar su nombre, habría presentado una denuncia ante la policía por agresión y acusa a la entidad de encubrir a Haaland.

EFE Haaland celebra su gol de penalti en el Manchester City - Real Madrid

“Más tarde me di cuenta de que vino detrás de mí, me golpeó en la cabeza y luego se apoyó en mi cabeza”, habría asegurado la mujer a The Sun. Además, apunta que se lo contó al jefe de seguridad del City y este se río y le dijo: "Al menos puedes decir que Erling Haaland te golpeó".

Después del incidente, a la mujer se le ofreció la oportunidad de volver a casa, pero continuó trabajando el turno. Luego vomitó y sufrió dolor de cuello y cabeza antes de ser evaluada al día siguiente por el médico del primer equipo del City, quien le sugirió ir al hospital. Las urgencias del Salford Royal confirmaron sus síntomas, aunque un chequeó no reveló daños.

La investigación se habría cerrado con la conclusión de que el delantero noruego no había causado lesiones a la mujer: "Erling Haaland siempre le hace un suave toque en la espalda o la cabeza a Moonbeam como reconocimiento". Imágenes que, según el club, muestran al jugador solamente "rozando" a la mujer que trabajaba de mascota